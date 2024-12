DUX anuncia su llegada al skateboarding

DUX, el club del siglo XXI, anuncia su llegada al mundo del skateboarding de la mano de MACBA Life, con la intención conjunta de impulsar el interés por este deporte olímpico para alcanzar nuevos públicos y patrocinadores. Esta alianza confirma el compromiso y el respeto que guardan ambas entidades con el estilo de vida urbano y la pasión por el skateboarding.

MACBA Life es más que una marca, es una forma de vida, de entender las cosas de otra manera. Vida de calle y de plaza. La plaza del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona es uno de los puntos más icónicos del skateboarding a nivel mundial.

Y en esta plaza es precisamente donde MACBA Life ha celebrado algunos de los campeonatos y competiciones de skateboarding más relevantes del mundo como el King / Queen of MACBA o más recientemente el Back to the 4 que además de atraer a algunos de los skaters más importantes del mundo también han generado millones de visualizaciones en redes sociales.

En el futuro DUX y MACBA Life trabajarán conjuntamente para cuidar a la comunidad del patín, ofreciendo nuevas oportunidades para los skaters en forma de competiciones, activaciones y eventos.

En palabras de Álex Barza, fundador de MACBA Life “con esta alianza queremos apoyar más la escena y hacer llegar más propuestas, eventos y ayudas para toda la comunidad skater”.

“En DUX tenemos ya un histórico de trasladar a la realidad nuestras pasiones nacidas de mundos digitales y de videojuegos. Después del fútbol, el baloncesto y el racing, ahora le toca el turno al skateboarding ya que siempre ha sido un deporte espectacular por su conexión con el mundo urbano, con la música y la moda. Pero sobre por esa hermandad única que existe la comunidad del skateboarding a la que llegamos dese el más absoluto respeto y la más profunda admiración” comentó por su parte Mario Fernández, CEO de DUX.

Además DUX anuncia el fichaje de Sara García, skater y artista afincada en Barcelona, quien creará contenidos para los canales de DUX con la intención de potenciar la visibilidad de este deporte urbano que por fin es olímpico.