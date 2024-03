G2A.COM innova de la mano de DeuSens para integrar la Realidad Aumentada en su última campaña publicitaria

G2A.COM, el marketplace más grande del mundo en entretenimiento digital, y DeuSens, el estudio de Realidad Extendida y Metaverso que celebra su décimo aniversario durante 2024, han emprendido un revolucionario proyecto de publicidad exterior con Realidad Aumentada, ampliando las fronteras de la publicidad digital interactiva. Una experiencia implementada en diversas marquesinas de Madrid para transformar la experiencia de espera habitual en una interacción dinámica y envolvente para los transeúntes. Se trataba de abrir la ‘Gate 2 Adventure’ hacia el entretenimiento digital a todo el mundo, por lo que se llevó esta puerta al entorno real.

Esta experiencia forma parte de la nueva plataforma de comunicación de G2A.COM, "Gate Ready", diseñada para presentar la "Gate 2 Adventure". Con ella, el Marketplace global desea transmitir a todo el público que ofrece acceso a una amplia gama de entretenimiento digital, tanto para los amantes de los videojuegos, como para cualquier otra persona. El núcleo del proyecto reside en la integración de una cámara en las marquesinas, que capta el entorno circundante generando el efecto de un portal. Este reflejo del espacio real sirve de escenario para la incorporación de contenido 3D, meticulosamente diseñado por DeuSens para complementar la campaña publicitaria de G2A.COM. La Realidad Aumentada, al fusionarse con el entorno real, ofrece a los usuarios una experiencia inmersiva sin precedentes, permitiéndoles interactuar con el contenido de manera intuitiva y natural.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.youtube.com/watch?v=u-vt6R5m4Fw|||https://www.youtube.com/watch?v=u-vt6R5m4Fw]]

Esta solución implementada se demuestra como una herramienta poderosa para captar la atención del público objetivo en este tipo de campañas de publicidad exterior. Al situar la Realidad Aumentada en espacios públicos, el proyecto no solo aumenta el alcance de la campaña sino que también mejora significativamente el engagement del usuario con la marca. Esta estrategia publicitaria no solo busca informar, sino crear una experiencia memorable que fomente una conexión emocional entre el usuario y la marca. Esta campaña publicitaria de G2A.COM, junto a DeuSens, no solo refleja el potencial de la Realidad Aumentada en el ámbito publicitario, sino que también marca un precedente en cómo las marcas pueden interactuar con su audiencia en el espacio público. La implementación exitosa de este proyecto en Madrid subraya la importancia de adoptar nuevas tecnologías para crear experiencias publicitarias que rompan moldes, abriendo nuevas avenidas para futuras campañas de publicidad exterior interactiva.

Maja Puchalska, Country Marketing Manager de G2A.COM ha declarado que: "Este proyecto encaja perfectamente en nuestro enfoque multiplataforma y 360º del marketing, que incluye el uso de diferentes formatos y maneras de llegar a nuestro público objetivo. Nuestros esfuerzos se centran no sólo en atraer a las personas que ya están familiarizadas con el mundo digital, sino también -y quizá aún más- a personas nuevas, que en el pasado han hecho un uso casual de estas formas de entretenimiento. Creo que de esta manera podremos llegar a ellos y mostrarles que todo el mundo puede atravesar la Gate 2 Adventure en el mundo digital".

En palabras de Álvaro Monzón, CEO y cofundador de DeuSens: “Sabemos por experiencia que la innovación y la creatividad son clave para captar la atención y el interés del público en un mundo cada vez más saturado de información. Así es como hemos utilizado la tecnología para enriquecer el espacio urbano y fomentar la interacción con la marca. Este tipo de acciones, que se alejan de la norma, siempre sorprenden y son el primer paso para generar un impacto más significativo en el público. Estamos convencidos de que esto es solo el principio de lo que podemos lograr en el ámbito de la integración de tecnología en la publicidad exterior."

Este proyecto demuestra, de nuevo, la capacidad tecnológica de DeuSens para adaptarse a cualquier medio y formato con el objetivo de generar la mejor experiencia digital posible para conectar a las marcas y a su público. En su décimo aniversario, DeuSens sigue reafirmando su liderazgo en el desarrollo de Hiperexperiencias trabajando con empresas y marcas internacionales de la máxima calidad.