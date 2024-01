KOI y Movistar Riders cruzan sus caminos

Movistar Riders, KOI y MAD Lions se han fusionado para afrontar el 2024 y sus retos. Es algo que no ha sorprendido a la gran mayoría, ya que era un secreto a voces, pero aún así todos estaban a la espera de que se hiciera oficial. Es algo que es muy frecuente entre los clubes de esports, las fusiones se hacen para sobrevivir y dar saltos de calidad.

Esta adquisición representa un hito importante para la compañía, que espera lograr un EBITDA ajustado en el futuro y agregar ingresos de $10 millones a $12 millones para 2024. Además, OverActive cree que esta adquisición ampliará su base de usuarios directos a más de 100 millones.

Los activos que adquirirá la empresa incluyen todos los activos y marcas de deportes electrónicos de KOI, incluidas las redes sociales y los derechos de propiedad intelectual. Además de estas adquisiciones de activos, OverActive operará en la Liga EMEA del VALORANT Champions Tour operada anteriormente por KOI y firmará acuerdos de servicio con el streamer global Ibai Llanos y el exfutbolista profesional y empresario Gerard Piqué.

Según este acuerdo, OverActive contará con el respaldo de Riot Games Inc. League of Legends EMEA Championship ("LEC"), el equipo de esports que opera como MAD Lions, cambiará su nombre a MAD Lions KOI para la temporada 2024. En 2024 se llevará a cabo un cambio de marca global, incorporando aportes de fanáticos e influencers, para unificar a todos los equipos en todo el mundo bajo una sola marca para fin de año. El acuerdo también permite a OverActive participar en la liga EMEA VALORANT Champions Tour (“VCT”) con la aprobación de Riot Games Inc. Si se aprueba, el nombre del equipo VCT se cambiará a Movistar KOI.

Adam Adamou, CEO de Overactive afirma que: "Agregar KOI y Movistar Riders a OverActive solidificará nuestra posición en España, EMEA y América Latina. Ambas marcas participan activamente en títulos de deportes electrónicos complementarios, tienen talento e influencia social líderes en la industria, relaciones de primer nivel y servicios relacionados que generan fuertes sinergias en nuestra cartera combinada de activos. Hemos pasado mucho tiempo con Ibai, Gerard, Fer, Carlos, Gabriel y sus respectivos equipos, y todos estamos alineados en querer generar un impacto inmediato a través de esta combinación".

Por su parte, Gerard Piqué, exfutbolista y empresario, declara que: "Estamos muy entusiasmados con este nuevo capítulo para KOI uniendo fuerzas con OverActive Media y Movistar Riders. Estamos convencidos de que aportarán la visión, el entusiasmo y el talento necesarios para continuar construyendo la historia de éxito del proyecto que iniciamos en 2021, consolidando la posición de liderazgo de KOI en la industria global de los deportes electrónicos".