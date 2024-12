Madrid in Game estára un año más en Gamergy

Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, participa por tercer año consecutivo en Gamergy, el evento de videojuegos y eSports más grande de España, que celebra su 14.ª edición del 13 al 15 de diciembre en IFEMA. La iniciativa del consistorio nacida para potenciar la industria del videojuego municipal participará en el evento con dos objetivos: cerrar la temporada de eSports y mostrar los avances de las startups del Start IN Up Program, el programa de emprendimiento que se desarrolla en el Development Center del Campus del Videojuego.

Las actividades de Madrid in Game en Gamergy comienzan hoy viernes a las 10:30h, con una charla sobre la creación y gestión de la Esports Series Madrid y cómo fue el proceso de formación del equipo de League of Legends de Madrid in Game. Un conjunto que, además, participará en la parada del Circuito de Tormenta de Gamergy. Tras tres meses de competición la final de Clash Royale se celebrará de manera presencial el sábado 14 de diciembre a las 13:00. Por su parte, la final de Pokémon, la nueva liga de la presente temporada, será el domingo 15 a las 15:30.

Las finales de la Esports Series Madrid comenzaron el pasado 3 de diciembre con el cierre de las competiciones de Valorant y League of Legends en el Esports Center del Campus del Videojuego, donde Linares eSports y Mdz City consiguieron las coronas de campeones respectivamente. Dicha jornada también acogió la gran final de Junior Esports, la liga de Rocket League protagonizada por institutos de toda España. En este encuentro, el equipo ‘Team Rocket’ del Colegio San Patricio de Madrid se alzó como campeón.

La Esports Series Madrid cerrará la segunda temporada con la final de Fortnite en una fecha por determinar en las próximas semanas. La competición se retomará el próximo mes de febrero con los cinco juegos actuales: Fortnite, Clash Royale, Pokémon, League of Legends y Valorant. Las inscripciones para los nuevos campeonatos están disponibles en la web oficial de Madrid in Game.

Madrid in Game está en Gamergy con un stand para emprendedores que cuenta con 14 startups del Start IN Up Program, la aceleradora de empresas del sector del videojuego y la gamificación de Madrid in Game. Los estudios de desarrollo Zaunka, Divertifica, INDOORS, Blackmouth Studios, Taika Studios e Infinite Thread Games; las startups dedicadas a la competición y los eSports Have Fun Gamers, e-Squad Academy y Algon Games, y las empresas que desarrollan tecnología aplicada para el sector del videojuego Code Evolution, Stadioplus, Beetested, Meraki A&A LLC y Evveland.

Desde este espacio, las startups pueden exhibir sus creaciones, establecer sinergias y conectar con agentes clave de la industria, como desarrolladores, publishers e inversores. Asimismo, este stand actúa como punto de información donde los asistentes a Gamergy pueden conocer más sobre la iniciativa que quiere convertir a la ciudad en una capital para la industria del videojuego. Los asistentes también pueden disfrutar de una actividad en formato trivial donde someterese a preguntas sobre la industria y la historia de los videojuegos para conseguir premios y merchandising oficial.