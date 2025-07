Movistar KOI Fénix se lleva la Rising MediaMarkt

La Rising MediaMarkt, la competición oficial de VALORANT en España que organiza LVP (GRUP MEDIAPRO), cerró ayer su temporada de verano con el triunfo de Movistar KOI Fénix.

La academia de las carpas superó en la final a Ramboot Club por un resultado de 3 a 1 después de eliminar en semifinales a Barça eSports (2-0), consiguiendo así su segundo título consecutivo de la Rising MediaMarkt. La fase final de la temporada de verano tenía especial relevancia para los tres equipos implicados en la pelea por la última plaza de la Final Four, que finalmente fue a parar a manos de Ramboot Club, que superó en semifinales a DNSTY (2-0). El cartel de la Final Four se completa con la presencia de Movistar KOI Fénix, UCAM Esports y DNSTY.

La final de temporada arrancó con un Movistar KOI Fénix más sólido, que se llevó por 13-6 el mapa de Lotus. Los valencianos, sin embargo, se sobrepusieron en el segundo asalto, lográndose imponer en Ascent (10-13). El tercer mapa, Bind, tuvo menos emoción, y los de Yaba se adelantaron en el marcador global al imponerse por 13-7. Ya en el último mapa, Corrode, Ramboot Club dio batalla, incluso poniéndose por delante del marcador, pero Movistar KOI Fénix hizo válida su experiencia en finales y acabó llevándose el último punto (13-11) y, por tanto, también la final de verano de la competición. El MVP del partido fue Zachary "ZachKappa" Neal.

La Rising MediaMarkt encara ahora la fase decisiva de la temporada, una Final Four en la que se coronará al campeón de 2025. Movistar KOI Fénix, UCAM Esports, DNSTY y Ramboot Club se verán las caras en la final a cuatro, que tendrá un formato híbrido. Las semifinales se disputarán online: Movistar KOI Fénix vs Ramboot Club el 9 de agosto y DNSTY vs UCAM Esports el 10 de agosto. Mientras, la gran final de la competición se jugará de forma presencial, en el Teatro de Invierno de San Javier, Murcia, el día 20 de agosto.