Notable estreno de GIANTX en su camino a los Worlds

GIANTX ha empezado con buen pie su andadura hacia el Mundial de League of Legends. Notable estreno en Berlín del quinteto de André Guilhoto, que ha confirmado su progreso a pesar de no haber podido hacer pleno de victorias. En cualquier caso, la conseguida contra Team Vitality posiciona bien a los gigantes de cara a los 'playoffs' de la edición veraniega de la liga europea de League of Legends, que decide qué clubes representarán al continente en los Worlds, el mayor evento de deportes electrónicos de los que se celebran en todo el planeta.

GIANTX se quedó a medias contra Karmine Corp y pasó por encima de Team Vitality en este arranque de la League of Legends EMEA Championship (LEC). Contra los campeones de invierno, el conjunto de Málaga propuso y evidenció fundamentos, pero se cayó en el tercer mapa; ante las abejas, no hubo rival con un GIANTX imperial. Con 1-1 en el casillero, los gigantes encaran las próximas jornadas con optimismo y cierto margen para no acabar el último del grupo, lo cual eliminaría cualquier opción de ir a Worlds.

El equipo de GIANTX en LEC puede presumir de ser uno de los participantes más en forma de Europa a tenor de lo visto en pretemporada. El duelo ante Karmine Corp, no obstante, no tuvo el resultado esperado. Los gigantes desplegaron una puesta de escena de mucho nivel en el primer mapa, pero las precipitaciones de los de Guilhoto y el Jax de Canna colocaron por delante a Karmine Corp. El segundo mapa fue clínico por parte de GIANTX, espoleado por la Jinx de Noah. Pero el 'draft' resultó decisivo en el tercero a favor de KCorp.

El segundo encuentro fue de claro color azul. GIANTX apisonó a Vitality para hacerse con el triunfo por un 2-0 que no ofrece resquicio a la discusión. Los franceses apenas tenían daño en la composición elegida para arrancar el partido; también se declinó la balanza en el segundo desde la elección de personajes. El Rakan de Jun se paseó por la Grieta para darle a los gigantes su primera alegría del verano en LEC.

Espera KOI en la siguiente jornada para GIANTX, hay ya derbi español. El enfrentamiento es el próximo sábado a las 19:00. De ganar, los 'playoffs' estarían muy encarrilados.