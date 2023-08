OXO, el museo del videojuego de Málaga te lleva de viaje a la nostalgia gamer

Los videojuegos se han convertido en una cultura que ya compite con la música, el cine o el arte. Desde hace más de 40 años esta industria ha ido acogiendo gamers en sus diferentes géneros creando un ecosistema de lo más variopinto y especializado.

Con el paso de los años, el sector ha ido fraguando sagas legendarias en las que, quién más y quien menos, ha oído hablar de Solid Snake, Pokémon, Zelda, Kratos o Gears of Wars entre otros.

Bajo este contexto, Málaga ha edificado un lugar donde acoger toda esta historia. OXO, el museo del videojuego, es un espacio donde todo el público que quiera acercarse a un viaje a la infancia o, simplemente, acercarse a los gustos de sus hijos puede aventurarse gracias a la oferta de exposiciones que ofrece.

El proyecto museístico liderado por la empresa malagueña Kaiju Group alberga una experiencia variada para todo tipo de público, con 3 plantas totalmente interactivas (más del 80 % de las máquinas expuestas en OXO son jugables) y, por si fuera poco, una oferta gastronómica rompedora en la planta más alta del edificio con Terraza Catedral.

Desde que entras hasta que terminas de explorar cada espacio del museo, el viaje temporal desde su origen hasta los títulos y plataformas más contemporáneos te hacen revivir cada era con un aroma especial.

Mi niño interior ha salido hoy con todo 😍 pic.twitter.com/Dr2yZurpcw — Álvaro 'Alvaronio' Daza (@Alvar0ni0) August 16, 2023

Entrando en más detalle, el visitante encontrará una opción de entretenimiento diferente a lo que se espera al acudir a un museo tradicional. El principal cambio es la interactividad que puede experimentar el visitante con las propias piezas de la colección y exposiciones, pero además el museo está equipado con una novedosa sala inmersiva que ofrece una experiencia única.

Pokémon Stadium, Zelda Ocarina of Time, Crash Bandicoot, God of War, Halo Wars o Gears of Wars están presentes en las plataformas clásicas sin olvidarnos de consolas clásicas como la Spectrum de 48K y 128K o la Dream Cast.

Durante los primeros meses de apertura, OXO puede presumir de la buena acogida que ha tenido, llegando incluso a poder destacar un total de 11.000 visitas entre finales de enero y todo febrero, siendo este último uno de los meses de baja afluencia de público en plena temporada baja en Málaga.

Por otro lado, el edificio que arropa este proyecto se encuentra en pleno casco histórico de Málaga, en plaza del siglo, número 2. Un lugar emblemático propiedad de Diputación de Málaga, con una concesión, como se mencionaba antes, a Kaiju Group. La situación del edificio es clave ya que se encuentra a escasos metros de la catedral de Málaga y en la ruta museística de la ciudad junto al Museo Picasso Málaga o Museo Thyssen.

La transformación tecnológica del edificio ha sido espectacular, equipado con las últimas novedades en sistema de pantallas e iluminación en fachada e interior, lo que permite tematizar el edificio en fechas señaladas. Uno de los elementos singulares del edificio es un túnel infinito que atraviesa las tres plantas del museo.