Pokémon GO Fest, el evento físico más importante del juego llega a Madrid en su edición europea de este año

Pokemon GO Fest estará dividido en diferentes experiencias entre dos localizaciones: el parque Juan Carlos I y la ciudad de Madrid. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia de juego exclusiva, bonus especiales y muchas más sorpresas junto a otros miles de Entrenadores. Pasarán medio día en el parque Juan Carlos I y el otro medio explorando la ciudad de Madrid.

Aparecerán Pokémon salvajes especiales durante el evento en el Parque y en la ciudad, y también en las incursiones. En concreto, los entrenadores con entrada tendrán acceso anticipado al Pokémon singular Marshadow, el Pokémon Morasombra. Madrid también tendrá acceso anticipado al poderoso Pokémon Necrozma antes que el resto del mundo. Los fans de Pokémon pueden participar en las incursiones de Necrozma por la ciudad, tengan o no entrada para el evento.

Un punto especial en el corazón de Madrid

Acércate a nuestro espacio Niantic en Nuevos Ministerios y llévate un obsequio especial, conecta con otros entrenadores…Los tres días, de viernes a domingo, entre las 10:30 y las 13:30h y las 16:00 y las 19:00h. Búscanos junto al acceso a Cercanías de la calle Raimundo Fernández Villaverde.

Momentos para recordar que serán para siempre

Pikachu y Eevee estarán en el parque Juan Carlos I para salir en vuestras fotos. ¡Prepara tu mejor sonrisa y captura el momento con tus mejores amigos entrenadores! También te podrás llevar merchandising de Pokémon, algunos elementos exclusivos como la camiseta de los eventos del festival de Pokémon GO 2024. Y si quieres conocer a algunos de los entrenadores Pokémon más famosos, también podrás hacerlo, en la experiencia en el parque, en los siguientes horarios.

Un evento que une generaciones

Pokémon GO Fest no tiene límite de edad y es un plan especialmente recomendable para las familias que quieren divertirse juntas. Según un estudio realizado por Perspectus Global para Niantic, más de tres cuartas partes (79%) de los niños creen que jugar a juegos de móvil que te animan a salir al exterior les ayuda a sentirse más unidos a sus padres. Además, gracias a Pokémon GO, se explora la ciudad de una forma distinta y se recorren kilómetros (los asistentes al GO Fest en Londres, en 2023, hicieron 41 km de media). Y el 86% de los padres cree que sus hijos serían más felices y estarían más sanos si pasaran más tiempo jugando y haciendo actividades al aire libre con sus amigos. Una oportunidad perfecta para compartir tiempo con los seres queridos (¡y con Pikachu y compañía!).

¿Tu pedida de mano, en Pokémon GO Fest?

Muchos entrenadores se conocen y se enamoran al compartir su pasión por los Pokémon y todos los años hay pedidas de matrimonio en eventos presenciales. Para que su día sea aún más especial, las parejas pueden reservar una experiencia especial y celebrar su amor con amigos, familiares y compañeros Entrenadores. Se proporcionará un fotógrafo especializado para capturar la foto perfecta, acceso a eventos especiales y un regalo que hará palpitar el corazón de ambas personas. Sólo tienen que traer los anillos. En player-stories@nianticlabs.com los interesados obtendrán más información para convertir su historia de amor en legendaria.

Experiencia Fútbol y una Poképarada personalizada

Los entrenadores que acudan al Pokémon GO Fest también podrán conocer a estas leyendas del deporte y conseguir un autógrafo suyo, en los días siguintes: Gaizka Mendieta (14 de junio), Fernando Morientes (15 de junio), Vicky Losada (16 de junio). En la experiencia del Parque Juan Carlos I se incluirá una zona para demostrar las habilidades en el fútbol y competir junto a otros entrenadores para conseguir grandes premios como una Poképarada personalizada

Rutas para seguir explorando la ciudad

En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, se han creado cinco Rutas oficiales de Pokémon GO que recorren diferentes puntos de la ciudad, permitiendo a los jugadores disfrutar del juego a la vez que conocen mejor Madrid, tanto las áreas históricas del centro (Paisaje de la Luz, Barrio de las Letras y Madrid de los Austrias) como algunas zonas verdes como Madrid, hasta barrios tan conocidos como La Latina o Malasaña. De esta forma, entrenadores locales y aquellos que vengan para Pokémon GO Fest tendrán la posibilidad de explorar la ciudad a través de otra perspectiva, redescubriendo algunos de sus puntos más icónicos y encontrando otras joyas ocultas.