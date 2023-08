Shanks sueña con la victoria en el EVO de Las Vegas

El barcelonés Joan Namay 'Shanks', el jugador de videojuegos de lucha referente en España e integrante del club de esports Giants Gaming, acude este fin de semana alEVO que se celebra en Las Vegas (Estados Unidos). Competir en el EVO es como hacerlo en los mundiales. Cada año atrae a los mejores del planeta en un buen puñado de títulos que buscan nuevo rey. Shanks intentará reinar en Dragon Ball FighterZ en el que será su último gran baile. También jugará en Street Fighter 6.

El de Giants ha viajado a la ciudad de Nevada con el objetivo de aspirar a la victoria en el videojuego que le ha aupado a los altares, Dragon Ball FighterZ. Cuarto en la edición de 2019 y séptimo en la de 2023, triunfar en el EVO sería colocar una guinda maravillosa a su trayectoria en el título de Bandai Namco. Fue en Las Vegas donde Shanks empezó a forjar su leyenda en los esports españoles. Tras esta edición del EVO, Shanks pasará a dedicarse de lleno a Street Fighter 6, el juego de lucha del momento.

"Voy bien de mental. Es un torneo un poco raro. Están todos los buenos pero nadie puede saber ni puede controlar el nivel de dedicación que han tenido todos los jugadores con la reciente salida de Street Fighter 6. Pero a muchos de los que están ya les he ganado alguna vez", declara Shanks en los días previos, optimista por su 'the last dance': "Estoy preparado, con ganas de hacerlo bien y despedirme del Dragon Ball como se merece". Sus últimos resultados, cuarto puesto en las finales del World Tour. Hace pocas semanas se quedó sin CEO por problemas con el viaje.

Menos Wawa, campeón en 2022 y niño prodigio del Dragon Ball FighterZ, no faltan los mejores a su cita. El catalán se ve en 'top 16' sin excesivos problemas y a partir de ahí se encontrará a la élite de este videojuego, como son los franceses, japoneses y americanos. En su camino podría encontrarse a bestias como Wade, Zane, Yasha o Nitro. "Si juego bien, les puedo ganar. Ya he tenido buenas experiencias contra ellos en otros torneos y, si estoy a mi nivel, tengo posibilidades", afirma. No cambia de equipo y Cell, Vegeta y Janemba serán las elecciones de Shanks. "Es el que mejor me va incluso con este parche", apostilla.

También competirá Shanks en Street Fighter 6, aunque aquí sus pretensiones son otras. "Ahí intentaré dar problemas", indica. El juego de Capcom salió en junio y es un fenómeno de masas. Tanto, que más de 7.000 personas se han inscrito para competir en Street Fighter 6 en el EVO. "Es una locura. Están todos los buenos y mucha gente desconocida, pero que yo no los conozca no significa que no sean buenos. El juego acaba de salir y seguro que bastantes jugadores que deberían pasar acaban siendo eliminados. Es imposible saber lo que va a suceder ahí", comenta Shanks. "Voy sin preocupaciones ni expectativas. Sí me gustaría llegar a las partidas avanzadas contra los japoneses porque son buenos y me gustaría medirme a ellos. En este EVO hacer un 'top 48' o 'top 36' en Street Fighter 6 sería un resultado escandaloso", puntualiza.

El empuje de Street Fighter 6 ha conseguido que este EVO sea el más concurrido de siempre, con 9.182 participantes únicos. Ha batido todos los récords. El año pasado la cifra apenas superó los 5.000, lo que da una idea del crecimiento experimentado. Esto le convierte en el torneo de lucha más numeroso de la historia. Solamente en el título de Capcom hay 7.061 inscripciones. Se competirá hasta en ocho videojuegos en estos mundiales de fighting games, un EVO que bajará el telón al último baile de Shanks en Dragon Ball.