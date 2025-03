Nanjing 2025: Pleno de españoles en la final de los 1500 metros

Pleno de españoles en la final de los 1.500 metros lisos en el Mundial indoor que se está disputando en Nanjing (China) durante todo el fin de semana. Mariano García, Adrián Ben y Esther Guerrero pelearán por las medallas tras garantizarse un lugar entre los nueve mejores de la disciplina.

Mariano García ha entrado tras ganar su serie con un tiempo superior a cuatro minutos, una carrera muy lenta y táctica en la que era la última de las cuatro series. Renunciando al único asiento que daba acceso por tiempos, los atletas se han estado vigilando durante media carrera, a ratos trotando más que correr.

Así que la prueba se ha convertido en un 800 improvisado, pues hasta la mitad iban todos en un pañuelo. Una vez se han desatado las hostilidades, Mariano García, que iba a cola del grupo, ha adelantado a todos de una tacada para ponerse en cabeza a dos vueltas del final. Un primer puesto que ya no ha soltado hasta la meta.

Y, acabada la serie de Mariano García, también terminaba el sufrimiento de Adrián Ben. Corrió en la primera serie, que a la postre fue la más rápida. Con un final cerradísimo, Ben se quedó en tercer puesto a solo dos centésimas del estadounidense Prakel y se fue a la silla caliente, a esperar lo que pasara en las tres series restantes. Nadie pudo mejorar su 3:36.95, así que habrá dos españoles en la final del domingo.

Antes, Esther Guerrero ha logrado entrar tercera en su serie después de una prueba en la que ha dado la cara en todo momento. Tanto, que durante los primeros 500 metros ha liderado el grupo de ocho atletas que han tomado la salida.

Ya en torno al ecuador de la carrera, la británica Hunter Bell y la australiana Griffith se han colocado en cabeza. Guerrero se ha mantenido junto a ellas en todo momento mientras el grupo se iba desgranando y algunas rivales se quedaban descolgadas.

"Me he encontrado muy bien, la carrera se me ha pasado muy rápido. Iban pasando las vueltas y tenía mucha fuerza, y yo tenía claro que quería correr los tres giros finales rápido, porque en el Europeo no pude y me quedé con ganas de saber qué pasaría. El domingo tengo una oportunidad de descubrirlo, estoy muy feliz", ha dicho tras la carrera.

En el giro final, Esther ha aguantado los ataques de la etíope Mesele para conservar la tercera plaza e, incluso, ha estado a punto de adelantar a Griffith en la línea de meta. De este modo, Esther Guerrero se mete, con 4:09.90, en su segunda final consecutiva en dos semanas, tras haber logrado ya el quinto puesto en el Europeo indoor de Apeldoorn.