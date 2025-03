Así es Abel Jordán, la nueva sensación del atletismo español: un "americano" de Madrid

«Es muy americano», se escuchaba en los pasillos del hotel NH Ribera del Manzanares el día antes de que la selección española de atletismo partiera hacia Apeldoorn para disputar el Europeo bajo techo. Hablan de Abel Jordán, la nueva sensación de la velocidad en nuestro país, que participó en los 60 vallas, con un fantástico cuarto lugar; y hoy lo hará en los 60 lisos.

Apenas un desconocido hace unos meses, ahora es uno de los centros de atención y las peticiones de entrevistas se multiplican. Es «americano» porque todo este barullo a su alrededor, las mil solicitudes para conocer un poco su historia, le gusta y le divierte. Acepta el show, el posa por aquí y por allá, ponte este casco, ahora hablas con este medio, ahora con el otro, con una sonrisa antes de afrontar su primera gran competición internacional en pruebas individuales, pues en el Europeo de Roma al aire libre de 2024 estuvo en el relevo. Asume que esa ocasión el nivel no le daba para los Juegos de París, pero ese nivel ha dado un paso adelante importante... Con apenas 21 años.

Campeón de España absoluto

Y es «americano» en parte de forma literal, porque estudia Ingeniería Mecánica en California. Allí está encantado ahora después de un proceso de adaptación (llegó en 2022) lógico. Nació en Vigo, donde viajaron sus padres desde Cuba, pero se considera madrileño, pues se fue a la capital con apenas unos meses. Prefiere las vallas a la velocidad pura, quizá por esos genes caribeños, y seguro porque valora la parte técnica imprescindible para pasar los obstáculos, pero es en los 60 lisos en lo que llega al Europeo con la mejor marca del año, 6.54 (le sirvió para ser campeón de España absoluto), empatado con el sueco Henrik Larsson.

Con ese registro, se hubiera quedado cerca del bronce hace dos años (ese tercer puesto se lo llevó, precisamente, Larsson, con 6.53; y en Apeldoorn también está el campeón, Ceccarelli, que venció con 6.48). «No sé quién compite en 60 lisos», decía antes de partir a Países Bajos, pero sí sabe que intentará aspirar a todo, algo que no es una imposición, sino la ambición del deportista. «Mi objetivo es haberlo vivido y disfrutado, porque es mi debut individual. No quiero dejarme llevar por toda la expectación que rodea; si me sale mal, quedarme con el objetivo de haber aprendido», afirmaba. Pero espués de su cuarto puesto en los 60 vallas, dijo: "A principio de año lo firmaba. Ahora, no". Quiere más.

Hoy ha disputado las eliminatorias, que pasó sin problema de forma directa, al ser tercero en su carrera (con 6.67, también se metió por tiempos Guillem Crespí, con 6.66, sexto en su serie). Esta tarde, las semifinales (19:10) y la final (21:40, todo en Teledeporte). Abel acaba de llegar, como el que dice. Aunque quiere dar que hablar, tiene los pies en el suelo: a un plazo medio le gustaría bajar de 10 segundos en 100 metros o de 13 en 110 vallas, a lo lejos están los Juegos de Los Ángeles 2028 y este verano el principal objetivo es el Europeo Sub’23, que se celebra en julio en Bergen (Noruega).