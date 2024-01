La estrategia de Dani Alves a once días del juicio

Dani Alves ya lleva más de un año en prisión. Ahora, está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados en Barcelona por una presunta violación. La estrategia en la defensa del brasileño está cambiando y ahora apunta a la cantidad de alcohol ingerida en la noche de autos. Inés Guardiola, abogada del brasileño, también llamará a Joana Sanz como testigo.

El Periódico afirma que la ex de Alves acudirá para afirmar que Alves estaba borracho. Este argumento daría más relevancia a la estrategia de la defensa. Alves apostó por Inés para poner en marcha otra estrategia. El cambio de abogado en el 'Caso Alves' supone un antes y un después. "Nunca dejes de creer en Dios, incluso cuando todo a tu alrededor parezca desmoronarse", le dijo su hermano.

En otras palabras, Guardiola quiere demostrar que Alves no era consciente de la supuesta violación en los baños de la discoteca Sutton. De momento, la Fiscalía pide nueve años de cárcel y la acusación particular pide 12. Alves cambió su versión en cinco ocasiones. En primer lugar, el exdeportista decía que no conocía a la víctima y poco a poco fue reconociendo que sí mantuvieron relaciones sexuales.

A Alves le crecen los problemas. El brasileño acusó a su exmujer de "actuar como víctima de la sociedad, lo cual no es así". Los abogados piden que Alves la pueda responder por vía judicial: "Corresponderá al poder judicial analizar y juzgar las demandas que ella responderá como demandada. Finalmente, solicitamos que se conceda el derecho de réplica a todas y cada una de las acusaciones hechas por la señora Dinorah Santana contra el señor Daniel Alves da Silva", aseguró.