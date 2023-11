Dani Alves toma acciones legales contra su exmujer

Dani Alves está en prisión preventiva sin fianza desde el pasado 20 de enero por una presunta agresión a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022. El tribunal desestimó la petición de la defensa de declarar nulo el proceso y confirmaba el procesamiento del brasileño. Dinorah Santana, exmujer del brasileño, hizo unas declaraciones asegurando que no quiere que sus hijos en común mantengan contacto con él: "Yo lo que quiero es que me deje en paz y que deje a los niños en paz. Que arregle él su vida. Cuánto antes salga de la cárcel mejor vivirán mis hijos. Imaginar que tu padre puede ser un violador no es fácil", dijo. Unas declaraciones que pilló por sorpresa a todos, puesto que siempre habían mantenido una gran relación.

"Surgió todo esto porque su mujer estaba muy dolida por la infidelidad y lo quería dejar. Nadie le podía defender, ¿quién le iba a defender? ¿Su familia? No tiene credibilidad. Entonces me dijeron de defenderlo. Había un grupo de WhatsApp con unos de prensa, y entre ellos los abogados. Me pasaban por este grupo lo que tenía que decir", afirmó.

Dani Alves ha puesto en manos de sus abogados para demandar a Dinorah. "En todas y cada una de las acusaciones formuladas contra nuestro cliente, se debe tener en cuenta que solo una de las partes está exponiendo situaciones. El principio de defensa contradictoria y amplia debe darse, al menos, a quienes eventualmente sean acusados", empieza el comunicado

El brasileño acusa a su exmujer de "actuar como víctima de la sociedad, lo cual no es así". Los abogados piden que Alves la pueda responder por vía judicial: "Corresponderá al poder judicial analizar y juzgar las demandas que ella responderá como demandada. Finalmente, solicitamos que se conceda el derecho de réplica a todas y cada una de las acusaciones hechas por la señora Dinorah Santana contra el señor Daniel Alves da Silva", dijo.

El cambio de abogado en el 'Caso Alves' supone un antes y un después. "Nunca dejes de creer en Dios, incluso cuando todo a tu alrededor parezca desmoronarse", le dijo su hermano. "Persevera en la oración. Dios abre caminos para quien no desiste en medio de la prueba", concluyó.