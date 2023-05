El feo enfrentamiento de Gerard Romero, de Jijantes, contra los Mossos, en la celebración del Barcelona

El Barcelona masculino y femenino está de fiesta por las calles de la ciudad celebrando los títulos de LaLiga conseguidos esta temporada. Con mucha gente en la calle y con una puntualidad inesperada ha comenzado una celebración que los culés llevan esperando tres temporadas. Ha sido un camino duro, plagado de decepciones, sobre todo europeas, y la consecución de LaLiga consuela un poco todo lo que ha sucedido.

El punto de partida ha sido el Spotify Camp Nou, desde donde, a las 18:00 horas de la tarde del lunes, se han puesto en marcha los tres autocares del a caravana festiva de los campeones y campeonas. El primero será un autocar de Estrella Damm, partner global del Club, que anima la rúa con un DJ y el speaker del Barça; el segundo será el autocar con los jugadores del primer equipo masculino y el tercero será el autocar con las campeonas de Liga del primer equipo femenino.

Hay mucha gente en las calles, pero todo muy vigilado y sin problemas.Sin embargo, se ha hecho viral el "enfrentamiento" de Gerard Romero, de Jijantes y participante de la Kings League de Piqué y de Ibai Llanos, con los Mossos. El periodista estaba cubriendo la fiesta en directo para su canal cuando las fuerzas de seguridad le han pedido que no sobrepase la línea que habían marcado. Le ha echado para atrás y eso ha indignado al periodista, que le ha dicho que no le "toque" y ha estado un rato pidiendo explicaciones. Sus compañeros de trabajo querían que se calmase, pero no lo han conseguido.

Luego ha sido Ibai Llanos el que ha comentado el incidente: "Una cosa, ¿Gerard Romero le levanta la mano a la autoridad", ha dicho en directo el famoso streamer. "Macarrada, de las grandes, esto es otro nivel. Le apunta con el dedo, macarrada", ha continuado al ver las imágenes varias veces.

La rúa transita por Travessera de les Corts (dirección Besòs), calle Numancia, calle Berlín, calle París, calle Balmes, calle Pelayo, Plaza Catalunya (por encima de Canaletes), calle Fontanella y el Paseo de Sant Joan antes de llegar a su punto y final, el Arc del Triomf.

Durante el recorrido habrá hasta tres puntos de animación, ubicados en la calle Berlin con Josep Tarradellas, en Plaça Catalunya y en el Arc del Triomf. Cada uno de estos puntos de animación incluirá un DJ y carpas para el reparto de banderas.

Antes, la alcadesa Ada Colau, ha lamentado los incidentes en el campo del Espanyol y ha felicitado al Barcelona. "Todo el rechazo a este tipo de actitudes. Hay que condenar estos hechos, no se han de repetir jamás", ha asegurado. Colau ha destacado que los responsables de los incidentes "son una minoría" y ha elogiado a los clubes por haber rechazado de pleno y rápidamente lo sucedido.

Ada Colau ha manifestado su "doble ilusión" por "la rúa magnífica" por la ciudad que están protagonizando e los equipos de fútbol femenino y masculino del FC Barcelona para festejar que han ganado sus respectivas ligas.

"No podré ir personalmente a la rúa pero la seguiré con entusiasmo como seguro que harán decenas de miles de barceloneses y barcelonesas", ha explicado la alcaldesa.