Fernando Alonso desvela lo que tuvo que hacer en el Santiago Bernabéu en la Champions

Fernando Alonso (Aston Martin) confirmó que traen novedades al Gran Premio de la Emilia-Romaña, pero que son "menos de las que se publican" y que esperan "llevar más" en las siguientes carreras de Mónaco, Canadá y Barcelona para acercarse a Ferrari, Red Bull, McLaren y Mercedes.

"Traemos menos de las que se publican, eso seguro. Cada vez que trae algo Aston Martin, yo leo durante días que habrá un Aston Martin nuevo en la siguiente carrera. Traemos novedades, pero las hemos llevado a Japón, a Australia y a Bahrein", declaró Fernando Alonso."En todas las carreras hemos llevado piezas nuevas y no es diferente en Ímola. Si trae más tiempo por vuelta habrá que verlo, hay tres entrenamientos libres y tenemos tiempo para optimizar el nuevo paquete y el set-up".

El piloto asturiano recalcó que los equipos con los que compiten, Red Bull, Ferrari, McLaren y Mercedes, "son realmente fuertes", y que "no va a ser fácil insertarse en esas posiciones en la que están establecidos ahora mismo". "Esperemos en Mónaco llevar más novedades, y en Canadá y Barcelona también para poco a poco llegar a estar con ellos", continuó. "Por ahora traemos prestaciones, más carga aerodinámica y menos ‘drag’ para tener mejor tiempo por vuelta. Aunque es relativo, si traes media décima y el resto de la parrilla trae dos décimas, serás una décima y media más lento. La clave es ser consistente durante la temporada más que tener una mejora grande. Para las debilidades del coche y el balance que tenemos ahora, eso será un proyecto más específico que no está todavía en la pista”.

Sabe que el esfuerzo es muy grande y los resultados no tanto. “Cuando veo el esfuerzo para desarrollarnos durante la temporada y el progreso en el túnel de viento, es mucho mejor que lo que vemos. Pero el entorno es duro, luchamos contra equipos ‘top’ que también traen mejoras y empezaron con una mejor base, así que debemos alcanzarles", aseguraba Fernando Alonso en el As. "Nuestro coche es mejor que el del año pasado y el progreso también, pero los resultados no. Los cuatro equipos ‘top’ están haciendo un trabajo increíble. Nos gusta ese desafío, si queremos luchar por un título tenemos que pasar por este proceso. Estoy más contento con los progresos que el año pasado, confío plenamente en el equipo”.

Al piloto se le vio por el Santiago Bernabéu en el partido contra el Bayern. "Voy siempre que puedo ay no había visitado aún el nuevo estadio. Fue una gran oportunidad. Aunque por un momento pensé que les había dado mala suerte, al final pasaron y estuvo muy bien", contaba sobre el partido. Me tratan siempre muy bien, estaba en una zona VIP con grandes leyendas del deporte así que intenté estar en silencio, porque soy más emocional que ellos, que se tienen que comportar ", bromeaba,