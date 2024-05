Un piloto pide en la web de la F-1 ser compañero de Fernando Alonso en Aston Martin: "Si me apoyan..."

Con el sueño de contar Adrián Newey descartado, la escudería verde aún tiene un asunto que resolver: quién acompañará a Fernando Alonso. Se trata del contrato más largo de su carrera y la entrada de Honda en el equipo de Reino Unido, junto al nuevo reglamento de 2026 fueron algunos de los factores que le han llevado a tomar esta decisión.

Una renovación que le permitirá correr en Madrid y que necesitó el visto bueno de los japoneses. Y es que el pasado entre Honda y el piloto podría haber dificultado la operación. Pero quien le acompañará sigue siendo una verdadera incógnita. En Honda tienen claro que serán protagonistas en la decisión y ya trabajan en un plan en el que Lance Stroll no parece tener cabida. "Debemos discutir qué tipo de alineación necesitamos para ganar" adviertió Watanabe a Aston Martin.

Sergio Pérez y Yuki Tsunoda suenan como principales candidatos pero desde Honda ya no ocultan su deseo de ver al japonés al lado del asturiano. Tienen claro que entra en su proyecto y están dispuestos a patrocinar su ascenso al equipo de Fernando Alonso.

Watanabe, en una entrevista con Austosport, expresaba hace unos días el deseo de ver a su piloto progresar a la élite. Cabe recordar que Tsunoda fue piloto de la academia de Honda hasta que formó parte del programa de desarrollo de Red Bull. A pesar que durante estos años no se ha consagrado, es uno de los grandes talentos de la parrilla y está consiguiendo liderar RB en este inicio de temporada, por delante de Daniel Ricciardo. La marca quiere seguir apostando por él y no han descartado la posibilidad de que pueda unirse a Aston Martin en un futuro.

"Tsunoda se graduó en la escuela Honda Racing. Desde el punto de vista de HRC, nuestro sueño es que sus miembros puedan convertirse en los mejores pilotos. Por eso es muy importante que Yuki se convierta en un piloto de primer nivel en la Fórmula 1. Todavía no sabemos cómo será la alineación de Aston Martin. Alonso ha sido confirmado, pero todavía no he oído que Stroll haya sido confirmado", expuso para después admitir que la opción de Tsunoda no está descartada.

Y así es. Ya que ahora ha sido el propio piloto el que se ha pronunciado sobre esta posibilidad e incluso ha pedido ayuda para compartir escudería con el asturiano. «Necesitamos un asiento disponible para Aston Martin si están dispuestos a apoyarme a partir de 2026», ha declarado el único japonés de la parrilla en la web oficial de la Fórmula 1.

Cuestionado por el apoyo de Honda para llegar a Silverstone, Yuki Tsunoda añadió: «Muy feliz de escuchar lo que dijeron. He estado trabajando con ellos desde una edad muy temprana. He sido capaz de lograr lo que querían que hiciera: me convertí en piloto de Fórmula 1 con Honda. Sin su apoyo, no estaría aquí. Habrá un asiento en Aston Martin y su apoyo significa una alta probabilidad de que quieran que esté con ellos», agregó el japonés postulándose para ser el próximo compañero del asturiano.