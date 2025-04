Fernando Alonso rebaja las expectativas con Newey: "No tengo constancia de grandes ideas suyas este año”

En su habitual comparecencia del jueves, esta vez desde el Gran Premio de Japón, Fernando Alonso ha compartido su visión sobre el rendimiento del AMR25, su monoplaza para esta temporada, así como las expectativas del equipo Aston Martin de cara al futuro. Con un tono realista, el piloto español ha reconocido que, aunque hay aspectos positivos, también queda mucho por mejorar, especialmente en un año que parece de transición para la escudería británica.

Alonso ha valorado que el AMR25 mantiene algunas de las fortalezas del coche del año pasado, pero también persisten ciertas debilidades. “Hay algunos aspectos positivos, sin duda, pero también hay algunos aspectos que corregir. Creo que hemos sido más competitivos en China que en Australia, pero en ambas carreras hemos luchado por los puntos, que es más o menos la misma situación que el año pasado en Abu Dhabi”, ha explicado. En su análisis, destaca la igualdad reinante en la zona media de la parrilla: “Los equipos están más juntos. Necesitamos optimizar al máximo el coche, la puesta a punto y la estrategia. Todo tiene que ser perfecto cada fin de semana si queremos puntuar”.

Sobre las características del monoplaza, Alonso ha sido claro al señalar que, aunque se han pulido ciertas inconsistencias, siguen existiendo puntos débiles clave. “Diría que el coche sigue teniendo más o menos las mismas características, las mismas fortalezas y debilidades. Quizá simplemente reduce el margen de maniobra del coche. Intentamos corregir algunas de las inconsistencias que tuvimos el año pasado entre circuitos e incluso vueltas, y creo que este año estamos mejor. Tenemos un coche en el que podemos confiar más y podemos experimentar un poco con los reglajes. Pero creo que las curvas lentas siguen siendo puntos débiles”, concluyó.

Uno de los nombres propios de esta temporada en Aston Martin es el de Adrian Newey, reconocido ingeniero que ha llegado al equipo como consultor y jefe técnico. No obstante, Alonso ha aclarado que su enfoque no está puesto en el coche de 2025. “Creo que está más centrado en el coche del año que viene. Pero estoy seguro de que sigue las carreras y las reuniones en la fábrica. No tengo conocimiento de grandes ideas por parte de Adrian para el coche de este año”, admitió el asturiano, aunque añadió que Newey podría estar participando esporádicamente en conversaciones para mejorar el rendimiento actual.

De hecho, Alonso también ha ofrecido una reflexión más amplia sobre la dinámica de los equipos cuando se acerca un cambio importante de reglamento, como el previsto para 2026. “Es lo normal en la Fórmula 1. Siempre que hay un cambio importante de reglamento, la temporada anterior queda un poco en suspenso para muchos equipos. Si no estás luchando por el Campeonato, para el resto es una temporada en la que intentas preparar la siguiente y mejorar no sólo el coche de este año, sino todo en general y la organización”, aseguró. En ese sentido, sugiere que Aston Martin ya está trabajando con la vista puesta en un 2026 que podría ser más prometedor.

Por último, al ser preguntado por el posible reemplazo de Yuki Tsunoda por Liam Lawson en Red Bull, Alonso prefirió no entrar en valoraciones, aunque sí quiso mostrar su apoyo al piloto japonés: “Es difícil opinar, sólo vemos las cosas desde fuera, como vosotros. Pero le deseo mucha suerte a Yuki, especialmente aquí en Japón”.

El mensaje de Alonso es claro: el 2024 será un año de trabajo silencioso, de ajustes y preparación, con la esperanza de que el futuro traiga consigo un monoplaza capaz de luchar en lo más alto.