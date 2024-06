Ferran Torres, un tiburón que se conserva en frío

Ferran Torres se imaginó el gol que marcó a Albania durante el calentamiento. «Antes del partido ya había hablado con Dani Olmo para que me diera esos balones al espacio y cuando he arrancado he visto que me la daba y no me lo he pensado dos veces», reconocía el delantero después de la victoria contra los albaneses.

Ha trabajado su cabeza igual que su cuerpo y ahora su mentalidad es mucho más fuerte. «Lo intentas, te equivocas, te levantas», dice uno de los lemas que lleva tatuados en su piel. Y en eso trabaja desde hace un tiempo.

Ferran vivió un periodo oscuro por culpa de las lesiones antes de fichar por el Barcelona. La adaptación a Inglaterra cuando llegó al Manchester City tampoco fue la deseada y el internacional español comenzó a trabajar con un psicólogo. El extremo de la selección es un gran defensor de la preparación mental, igual que de la física. Cuida la alimentación, la preparación física y utiliza la crioterapia y una cámara hiperbárica para recuperar después de los esfuerzos.

Ferran sabe lo que quiere ser y por eso no le disgustó cuando sus compañeros comenzaron a llamarlo «tiburón» después de una buena racha goleadora en la pasada pretemporada. Y ahora es el Tiburón Ferran. Un futbolista que disfruta cada vez que recibe la llamada de la selección, aunque sus comienzos con De la Fuente no fueron demasiado buenos.

En la primera convocatoria el seleccionador lo dejó fuera y su agencia de representación atacó en su cuenta de Instagram al técnico y a los presuntos enemigos del jugador. «15 goles y muchos títulos desde sub’17. Los pasos no se pueden borrar. Hay gente que hoy va a disfrutar mucho, ya tenéis vuestro trofeo», decían.

Se perdió también la Liga de Naciones, pero De la Fuente volvió a contar con él. Lo avalaba el rendimiento en su club, pero sobre todo con la selección. El gol que marcó a Albania es el número 20 que marca con la selección, los mismos que consiguió Telmo Zarra, aunque el histórico delantero del Athletic lo hizo en muchos menos partidos.

Ferran marca casi un gol cada dos partidos, una media parecida a la de Álvaro Morata. La camiseta de la selección le motiva especialmente y su aspiración es alcanzar a los mejores goleadores de la historia de la selección. «No sé qué me pasa, sólo sé que defender a mi país, representar a todo un país, a mi familia hace que me sienta muy involucrado cuando me pongo esta camiseta. Siento que juego por ellos, por toda la gente que me rodea y están en el día a día conmigo. Para mí siempre es especial un gol con la selección», asegura. «Marcar es un orgullo y tengo hambre de más. Siempre he dicho que quiero estar entre los máximo artilleros de la selección española», añade.

Ferran Torres parte como suplente

El extremo azulgrana lo tiene difícil para ser titular en la selección. Por los costados juegan Lamine Yamal y Nico Williams, dos de las referencias de la Roja en esta Eurocopa, para el seleccionador y para los rivales y, aunque con Luis Enrique no era extraño verle jugar como falso 9, tampoco parece que Morata le vaya a dejar ese hueco. Cuando De la Fuente juega con un delantero que no es especialista siempre prefiere a Oyarzabal, uno de sus jugadores de confianza desde hace años.

Sin embargo, De la Fuente consigue que todos se sientan parte del grupo. «Estamos trabajando de forma muy buena, el míster nos tiene enchufados a todos, somos una familia», admite Ferran. «La clave de este equipo es que todos nos podemos considerar titulares, que iodos estamos preparadísimos para cuando el míster confíe en nosotros, cualquiera te puede solucionar el partido», dice. Pero él está más acostumbrado que ninguno a hacerlo.