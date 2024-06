España sigue siendo perfecta

Ferran Torres se transforma cuando se pone la camiseta de España, aunque sea una tan poco reconocible como la amarilla que lució contra Albania. El delantero del Barcelona resolvió a la primera y con la izquierda un pase interior de Dani Olmo para que España pudiera cerrar una primera fase perfecta, con tres victorias en tres partidos y sin encajar goles.

Ferran igualó los 20 goles de Zarra con la selección, aunque el mítico Telmo jugara muchos menos partidos de los 44 que alcanzaba el extremo de la Roja. Y como premio recibió el trofeo de mejor jugador del partido. El delantero azulgrana es siempre uno de los más discutidos de la selección. Lo era por su relación con la hija de Luis Enrique cuando el asturiano era seleccionador y lo sigue siendo ahora que ya no es novio de la muchacha ni su padre es seleccionador por las pocas oportunidades que tiene en el Barcelona. Pero con España siempre rinde y Albania lo volvió a sufrir.

España marcó el gol y conservó el resultado, entre otras cosas porque David Raya, que sustituía a Unai Simón en la portería, hizo dos buenas paradas para evitar la igualada de los albaneses. La primera, en un remate desde fuera del área de Aslani y la siguiente, en un remate cercano de Broja.

Pero era Dani Olmo el que mantenía el nivel, un futbolista que lo hace todo, capaz de comenzar en la media punta y acabar de extremo izquierdo sin dejar de bajar a recuperar balones al borde del área. Es un futbolista total, ideal para cualquier entrenador, aunque el seleccionador ahora no le encuentre un hueco en la alineación titular.

De la Fuente hizo un equipo novedoso. Sólo Laporte repetía del último partido y porque Nacho sigue lesionado. Pero los suplentes demostraron que están a la altura de lo que necesita la Roja, aunque les faltara cerrar el partido antes de permitir que Albania se animara en la segunda mitad. Cerca estuvo Aslani de conseguir el empate en un remate con la izquierda que se le marchó desviado.

Quería proteger el técnico español a sus futbolistas de lesiones y de sanciones. Aunque Le Normand, que estaba avisado con una tarjeta, entró en el descanso por Laporte. No corrió riesgos el central de la Real aunque Albania apretara. Era un equilibrio complicado el que tenía que hacer De la Fuente entre dar oportunidades a todos, no castigar a los titulares y no dejar sin fútbol a los más habituales durante diez días. Era algo así como un amistoso con puntos en juego.

Para eso están los cinco cambios, por ejemplo para que Fermín se estrenara en un partido oficial. Tenía ganas el centrocampista del Barcelona, que se aceleraba cuando llegaba cerca del área. Sentía la necesidad de hacer algo que dejara huella, algo que quedara en la memoria del seleccionador para que se acuerde de él en los próximos partidos.

No tuvo suerte con los disparos, aunque Lamine Yamal intentara ayudarlo cuando entró en el campo. El seleccionador no quiso tener parado al extremo del Barcelona tanto tiempo y apareció en la última media hora para completar una banda derecha de contrastes con Jesús Navas, que es mayor que su padre.

Morata también tuvo sus minutos en lugar de Joselu, que había amenazado la portería de Albania con una media chilena que salió rozando el poste. Era el primer partido del delantero en una fase final en el día en que se anunciaba que no seguirá en el Real Madrid.

Albania se fue arriba en los últimos instantes. Broja, un delantero estilo armario que pertenece al Chelsea, entró para eso. Manaj en la primera parte había intentado encontrar los puntos débiles de Vivian, pero sin éxito. Contener a Broja era más complicado. Se mueve mucho, es rápido y tiene cuerpo para no huir del choque. Pero, además, tiene rapidez de ejecución y en los últimos instantes sacó un remate con el exterior que obligó a volar a David Raya. La atrapó como un portero antiguo y España mantuvo la perfección.