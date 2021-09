Este es el único coche completamente nuevo en la F1

Motor

Años atrás la diferencia entre los coches de Fórmula 1 se centraba en la mecánica y la aerodinámica. La capacidad de reacción de los mecánicos, el trabajo previo de los ingenieros y a veces la investigación propia (y también la copia ajena) hacía la diferencia.Y claro, los pilotos. Desde entonces lo vehículos son muy similares y lo que marca la posición final es el dinero. Pero a veces un coche destaca, por una o varias temporadas: ocurrió con Brawn en 2009, con Red Bull luego, con Mercedes más tarde. Es un monopolio que dura unos dos o tres años, hasta que el resto de las escuderías se ponen al día y el orden vuelve a imperar. Por eso es extraño ver un coche completamente nuevo en la parrilla de salid. Y eso es precisamente lo que destaca Sam Coliins, experto en Fórmula 1 del equipo Aston Martin Cognizant: " es el único coche completamente nuevo en la F1″. Y es que el fabricante Aston Martin ha regresado al circuito después de más de 60 años gracias a uno de estos enfoques diferentes con el potencial de crear un nuevo monopolio. Y se basa en los datos.

Cada vehículo de la escudería Aston Martin cuenta con unos 300 sensores aproximadamente FOTO: La Razón (Custom Credit)

A medida que los coches de competición comenzaron a llevar componentes electrónicos y sensores, la información que llega a ingenieros y mecánicos es en tiempo real, ya no tienen que esperar a que el vehículo regrese a boxes al finalizar la carrera. El “problema” es la cantidad de datos. Cada vehículo de la escudería Aston Martin cuenta con unos 300 sensores aproximadamente (de temperatura, fuerza, voltaje, presión, velocidad, corriente, etc.). Y todos ellos generan unos 100 MB de información… por vuelta y por vehículo. Lo que equivale a unos 100 libros de 500 páginas. Obviamente procesar esta cantidad de información es muy complejo y por ello Aston Martin se asoció con la empresa NetApp, especializada en procesamiento de datos en la Nube.

NetApp And Aston Martin Partnership | NetApp

NetApp is partnering with Aston Martin to innovate and digitally transform complex racing operations and trust N...

Gracias a ello los datos utilizados están disponibles en tiempo real a escala global. No importa si la carrera se desarrolla en Australia y la oficina central se encuentra en Inglaterra: los ingenieros de ambos países tienen los mismos datos, al mismo tiempo. Y así pueden evaluar mejor el rendimiento del automóvil y abordar las mejoras necesarias antes, durante y después de cada carrera.

Esta estructura de datos también ayuda a reducir las complejidades operativas: el estándar que creó NetApp permite eliminar los datos ineficientes y así minimizar los gastos en tecnología y dedicarlos a ingeniería. Principalmente porque se trata de un deporte en el que una diferencia de milisegundos es lo que distancia a quien logra la pole del segundo.

De acuerdo con la información que nos ha proporcionado NetApp, en un año, es procesada por 80 servidores con una capacidad total de 600 TB (unas 150.000 películas en HD), se reciben y procesan 1.300 millones de instrucciones por segundo, se llevan a cabo 35.000 dibujos CAD, se envían cerca de un millón de correos electrónicos, 1.713.814 minutos de llamadas de audio… Toda esa es la información que debe acumularse en la Nube de NetApp para que esta filtre lo necesario y lo haga disponible en tiempo real, en cualquier lugar del mundo.

Una tarea titánica sin duda.