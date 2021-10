Deportes

Fernando Alonso vivió un fin de semana de contradicciones en el Gran Premio de Turquía en Estambul. Si el sábado logró el quinto puesto en la calificación, el domingo acabó 16º en la carrera después de que un choque en la salida con el francés Pierre Gasly acabara con las opciones del asturiano de terminar en los primeros puestos. “Qué tipo más estúpido es Gasly”, dijo Alonso a los miembros de su equipo después del incidente con el francés, que fue sancionado con cinco segundos. El piloto asturiano declaró en DAZN, que este año no está teniendo suerte en la “lotería” de las carreras.

“Son carreras en la que es una lotería. Hubiese estado bien cambiar el motor, incluso aquí. Era lo que pensábamos cuando vimos la previsión del tiempo, pero claro, si clasificas entre los cinco primeros no lo cambias. Sabemos que era una carrera un poco lotería y cuando jugamos a la lotería, este año no sale ninguno de nuestros números, así que supongo que tenemos una acumulación de suerte, espero, espectacular para el año que viene”, dijo Alonso en DAZN.

“Teníamos algún daño en el alerón delantero desde las primeras vueltas. Luego, ya con tráfico, no pudimos adelantar. Sin DRS sabemos que es muy complicado. Tuvimos la mala suerte de que nos tocasen por detrás en la salida y luego estuvimos 58 vueltas sin que pasara nada. La carrera fue un poco aburrida”, añadió el asturiano.

También comentó su incidente con Mick Schumacher y que provocó que Alonso fuera sancionado con cinco segundos: “Me metí por el interior. Entiendo que no me haya visto y nos tocáramos. Me pusieron cinco segundos y es entendible. A lo mejor no era el mejor sitio para adelantar, pero vi el hueco y me lancé”.