Sanciones, trampas, toques, todo vale en la guerra entre Verstappen y Hamilton

Deportes

Lewis Hamilton y Max Verstappen se disponen a ofrecer un final de temporada histórico en su particular lucha por el título. Hacía años que la batalla no estaba tan igualada y es la primera vez que el inglés y Mercedes llegan en cierta posición de debilidad. Verstappen y Red Bull juegan muy duro y cualquier detalle en las cuatro carreras que restan para terminar puede convertirse en la llave para conquistar la corona. En pista las cosas están muy parejas y el holandés ha experimentado un punto extra de madurez con el que no contaba su rival. Otra de las ventajas que tiene el equipo energético es el rendimiento de su segundo piloto. Sergio Pérez está cumpliendo su cometido a la perfección y está ayudando a Verstappen a un nivel mucho mejor que el compañero de Hamilton, Valtteri Bottas. Al mexicano en la vida le hubiera adelantado Verstappen por fuera a final de recta en la salida como le ocurrió al de Mercedes hace sólo unos días. Un fallo terrible de conducción y consistencia que puede costarle el título a Hamilton y a Mercedes. Con tanta igualdad entran en juego otros factores que escapan a la mayoría de los aficionados, pero que, al fin y al cabo, forman parte del juego porque está contemplado en el reglamento técnico. Las «trampas» pueden aflorar, aunque hacérselo a Red Bull es difícil…ya que ellos son los primeros que han jugado siempre al límite de la norma y su interpretación.

Denuncia de Red Bull

Desde hace varias carreras vienen denunciando que los Mercedes consiguen un extra de velocidad punta que sus técnicos son incapaces de explicarse y ayer parece que dieron con la tecla. El alerón trasero del coche de Hamilton no superó las verificaciones técnicas al no cumplir la distancia máxima de 85 milímetros que dicta el reglamento cuando se abre el DRS, es decir, una de las partes del alerón en las zonas permitidas para facilitar los adelantamientos. A menos resistencia más velocidad y hasta la apertura de este sistema está regulado. Pues bien, los jueces de la FIA comprobaron ayer este sistema (probablemente advertidos por alguien de Red Bull) y se encontraron con una separación entre ambas «hojas» del alerón mayor a esos 85 milímetros permitidos. Los cumplía por el centro y de forma estática, pero no por los lados cuando le aplicaron un kilo de fuerza para simular la posible deformación que tiene esta pieza a alta velocidad. Algo que podría explicar ese extra de velocidad punta (estamos hablando de un margen que oscila entre los tres y cinco km/h) que podría darle a Hamilton una décima más. Lo justo para salir por delante de su contrincante.

Unos pocos milímetros

Antes de emitir un fallo llamaron a declarar a los responsables de Mercedes y al propio piloto, que en este sentido tiene poco que decir. El silencio es lo que más le beneficia. La escudería alemana alegó que pudo deberse a una avería del sistema que abrió más de la cuenta el alerón y poco más tarde mandó un video de un aficionado que estaba en la grada en el que se ve a Verstappen tocar esta pieza del coche de su rival cuando ambos terminaron la sesión de clasificación. Cuesta creer que el holandés al comprobar el funcionamiento de la pieza haya podido aumentar la distancia permitida entre ambas alas, pero es cierto que la norma dice que nadie puede tocar, ni siquiera rozar, ninguna parte de los coches una vez han llegado al «parque cerrado». Es en ese momento cuando los monoplazas están sólo a disposición de los jueces técnicos, que pesan y hacen mil comprobaciones para verificar la legalidad de cada coche. A pesar de que el alerón del coche de Hamilton «se pasaba» unos pocos milímetros, la FIA aplicó el reglamento a rajatabla y emitió dos sanciones: 50.000 euros de multa a Verstappen por tocar el coche de Hamilton en una zona prohibida; y exclusión de Hamilton por no tener el coche de forma legal. Eso le supuso arrancar en la clasificación sprint en el último lugar.

La clasificación sprint la ganó Bottas por delante de Verstappen, que no quiso arriesgar lo más mínimo. Carlos Sainz fue tercero después de marcarse una gran carrera sprint tras sujetar a Pérez con un coche muy superior. El madrileño arrancará hoy tercero en parrilla de salida. La gran remontada la hizo Hamilton, que después de ser castigado al último lugar de la parrilla fue capaz de remontar hasta el quinto puesto. Escaló 15 posiciones en apenas 24 giros. Eso sí, arrastra otra sanción de cinco puestos por cambiar una parte del motor. Saldrá 10º. Alonso fue 12º.