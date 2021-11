Deportes

Las consecuencias de la pandemia todavía afectan a deportes como la Fórmula 1. En 2021 ha tenido que cambiar el calendario en varias ocasiones debido a las restricciones impuestas por algunos países que tenían acordada la celebración de un Gran Premio al cual han tenido que renunciar. Es el caso de lugares como Turquía, China, Australia…y esto ha obligado a los promotores, Liberty Media, a reaccionar con inmediatez para garantizar un mínimo de carreras como pasó en 2020.

Eso ha provocado la introducción de nuevos circuitos que no estaban previstos por los equipos, como es el caso de Qatar, cuyo Gran Premio se disputa este fin de semana en Losail. Tradicionalmente ha sido un escenario perfecto para MotoGP y ahora, entre otros factores por la boyante condición del Emirato Árabe, se ha convertido en un trazado para la F1. Llegar a un circuito nuevo supone un trabajo extra para los equipos, ingenieros y pilotos. La decisión de correr en esta pista del golfo pérsico fue muy reciente y desde entonces, a pesar de estar inmersos ya en plena temporada, las escuderías han tenido que preparar esta carrera.

Buscando detalles

No había información de este circuito en cuanto a la F1 y eso pone en marcha todo un arsenal de empresas de servicio que proporcionan información a los equipos. Se trata de escanear la pista para que la simulación sea lo más real posible. Algo fundamental para el trabajo de ingenieros y pilotos. Tienen en cuenta el tipo de asfalto, la temperatura, la altura de los arcenes, los ángulos de caída de la pista e incluso la posible suciedad sobre el asfalto ya que la pista se encuentra en pleno desierto, al igual que Barein o Abu Dabi. La F1 afronta el final de temporada en dos lugares desconocidos, aunque el principal problema llegará dentro de 15 días, porque el circuito que albergará el Gran Premio de Arabia Saudí no está terminado todavía, continúan las obras y eso pone «de los nervios» a toda la plantilla técnica de los equipos.

El trazado está más o menos completado, pero los equipos buscan conocer detalles como la composición del asfalto, su comportamiento a la hora de la carrera, la temperatura…son cientos de pequeños detalles que en la F1 resulta fundamental conocer antes de aterrizar en el país. El suministrador de neumáticos, Pirelli, es el que tiene acceso a mayor información sobre el estado de las obras y, en función de los datos recibidos, elige determinados tipos de compuestos de neumáticos. En sitios desconocidos no suele arriesgar. Controla esta clase de situaciones para que no le pase como ocurrió recientemente en Turquía, donde falló la comunicación y no tuvieron en cuenta el reasfaltado de la pista de Estambul. Sin embargo, en ocasiones la exigencia del calendario obliga a muchos pilotos a conocer el circuito con simuladores domésticos tipo «playstation» como es el caso de Carlos Sainz en Qatar. «Es extraño porque normalmente vas al simulador las semanas anteriores, pero llevamos fuera cinco semanas y no he podido ir, así que no tengo ni idea de cómo es el circuito aparte de las ‘’on boards’', pero este fin de semana no hay Sprint, así que tenemos tres libres para aclimatarnos», apuntó Sainz

Adaptación

Al ser un circuito nuevo para todos, el piloto que antes se adapte, es decir, los que mayor talento despliegan, tienen cierta ventaja. Es el caso de Fernando Alonso: «Es absolutamente genial pilotar en este circuito. Me encanta el diseño y cómo la combinación de curvas realmente te da la sensación y la capacidad de maximizar el potencial de un coche de Fórmula 1. Disfruté cada vuelta, así que ha sido un viernes divertido», explicó Alonso, que ayer rodó por primera vez en el circuito de Losail. «Los niveles de agarre han sido buenos, especialmente en la segunda sesión y el coche también se sintió sólido en ambos entrenamientos», terminó el español. El problema para muchos pilotos es que los ingenieros marcan una programación durante las sesiones libres de entrenamientos para hacer todas las pruebas posibles y eso impide encontrar los límites de la pista para arañar todas las décimas posibles. Verstappen también mostró su satisfacción con el nuevo circuito. «Me he divertido mucho conduciendo, creo que es una pista realmente genial. Veamos qué pasa este fin de semana, todavía quedan muchas cosas que ver, ya que todo es tan nuevo aquí», comentó Verstappen ayer al término de las dos sesiones de entrenamientos libres. Hamilton y él se juegan el título. Sólo restan tres carreras y lo harán en territorio desconocido. Al menos en dos de los tres circuitos que quedan para acabar en diciembre.