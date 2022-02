El lado salvaje de la Fórmula 1: de la venganza de Hamilton a la limpia en la sombra de Alonso

Cuando Fernando Alonso entró en la Fórmula 1 y conoció el salvaje mundo que es este deporte dentro y fuera de la pista, no se cansó de decir que, en la F1, si querías tener un amigo, lo mejor era comprarse un perro. Ayer, el universo de esta especialidad volvió a mostrar su cara más cruel, porque se llevó por delante la figura del árbitro, del juez principal que mira por la seguridad, al director de carrera, el australiano Michael Masi. Lo ocurrido en la última carrera del campeonato 2021, en la que Verstappen se proclamó campeón del mundo ayudado por una aplicación parcial del reglamento en perjuicio de Hamilton, ha traído cola por un desenlace que no se ajustó del todo a la legalidad, pero que resultó una medida proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias extremas que se dieron en aquel momento. La reunión de la FIA con los dirigentes de los equipos que se produjo la semana pasada se ha saldado con la destitución fulminante de Masi como juez de carrera (por lo de Abu Dabi, lo de Spa-Francorchamps y los constantes cambios de criterio) y cambios en la estructura arbitral de las carreras de F1.

La Voz

Le sustituye un viejo conocido en el mundo del automovilismo, Eduardo Freitas, portugués con mas de 35 años de experiencia como comisario y director de carrera en toda clase de competiciones. En los últimos años destacó como juez en el Mundial de Resistencia (WEC), donde además introdujo soluciones de seguridad que bien podrían aplicarse a la F1. Le llaman «La Voz» porque daba ordenes a los equipos desde su único canal en las radios de los pilotos. Cosa que era televisada. Freitas alternará esta función con Niels Wittich, alemán, que ya estaba previsto que entrara como director de carrera de las pruebas de F2 y F3 (donde hace poco ejercía la española Silvia Bellot) e incluso para apoyar a Masi. Tiene un perfil muy diferente. Wittich es considerado más duro (viene del DTM), mientras que Freitas resulta más dialogante, aunque tiene más carácter que Masi y, sobre todo, mucha más experiencia para hacerse respetar. Viene del WEC, de las carreras de resistencia de 6, 12 y 24 horas aunque está claro que los tiempos de reacción y de tomar decisiones no son los mismos que en la F1. Todo va mucho más rápido. Veremos. De hecho, Alonso ya lo conoce tras su etapa en Toyota en el Mundial de Resistencia. Para eso, la FIA ha acordado la creación de una sala virtual al estilo del VAR en el fútbol en el que muchos expertos estarán conectados para apoyar las decisiones de dirección de carrera. Antes ya contaban con infinidad de cámaras y sistemas, pero la aplicación e interpretación de las normas todavía seguía siendo complicado en determinadas situaciones como la ocurrida en el tenso final del Gran Premio de Abu Dabi.

Lo más sorprendente de todo es que la totalidad de los equipos han votado a favor de despedir a Masi y ha existido consenso a la hora de elegir a los dos directores de carrera. Por eso resulta extraño que Red Bull, gran favorecido por la decisión de Masi en Abu Dabi, haya emitido voto favorable. Para muchos el despido de Masi es la contrapartida exigida por Hamilton para continuar y no retirarse. Nada de eso. El inglés, que tiene contrato en vigor con mucho dinero en juego, pidió cambios en el funcionamiento de la dirección de carrera, la toma de decisiones y demás. «Pedir una cabeza» es nada para equipos como Mercedes, que a pesar de todo ganaron el Mundial de Constructores, lo más importante para ellos. Las negociaciones son de más alto nivel y su contenido, estrictamente confidencial (del estilo «yo no protesto esto» y «tú me dejas que una pieza de mi coche en el límite de la legalidad sea aprobada...»). Algo habrá sacado el equipo alemán con todas estas maniobras. El despido de Masi (al que ofrecerán otro cargo dentro de la FIA) son «pipas» para una cuestión así. De momento, un alemán, que siempre ha estado en la órbita de Mercedes, es uno de los nuevos directores de carrera…

Movimientos clave en Alpine

Entretanto, en Alpine se confirmó lo que era un secreto a voces, la llegada de Otmar Szafnauer como nuevo jefe de equipo. Procede del equipo Aston Martin y destaca por ser un gran optimizador de los recursos disponibles. La principal noticia de este nombramiento es el paso a un lado de Brivio, que llegó como fichaje estrella y ahora se encargará de otros proyectos deportivos menores. La «limpia» que Alonso ha realizado en la sombra es importante.