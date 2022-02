Así funciona el VAR de la Fórmula 1: “¡Otro deporte asesinado por la tecnología!”

Han pasado dos meses de aquel Gran Premio de Abu Dabi en el que Lewis Hamilton perdió el título en la última vuelta frente al neerlandés Max Verstappen, pero el culebrón sigue. No hay día en el que no salga una nueva noticia sobre la polémica que generó el final de temporada. Mucho se había hablado en los últimos meses de implantar un VAR en la Fórmula 1, e incluso Alonso se había mostrado a favor en su particular guerra con el destituido Michael Masi, pero ahora ya es una realidad.

El procedimiento implementado por la Dirección de Carrera en los últimos giros que permitió el relanzamiento que benefició al neerandés para lograr el título, fue cuestionado por el equipo Mercedes, que pidió una investigación a la FIA. Como resultado de aquella polémica, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidió implementar una serie de cambios para esta temporada que se avecina y, uno de ellos, será la creación de un sistema virtual de control de carrera similar al VAR del fútbol para dirimir las diferencias que se produzcan durante la carrera.

Además, otra de las novedades que genera mucha polémica entre los aficionados es la prohibición de las comunicaciones directas entre equipos y dirección de carrera, para evitar situaciones que generen confusión y polémicas. Una medida que se produce como resultado de la filtración de la polémica conversación entre Jonathan Wheatley, director deportivo de Red Bull, y Michael Masi, director de carrera de la FIA, durante el GP de Abu Dabi que puso en entredicho el título del neerlandés. Sin embargo, esta novedad no ha gustado nada a los aficionados que veían en estas comunicaciones un atractivo extra al espectáculo.

¿Pero es necesario el VAR? ¿Cómo funcionará? ¿Se perderá espectáculo?

El VAR en la Fórmula 1 es la dirección de carrera virtual. Un sistema similar al VAR que se emplea en el mundo del fútbol pero trasladado a las oficinas de la FIA. Esta Sala de Control de Carrera Virtual funcionará como respaldo fuera del circuito y, en conexión en tiempo real con el director de carrera, servirá como ayuda a la hora de aplicar la normativa.

Hay quienes dicen que se colocará en las instalaciones de la FIA fuera de cada Gran Premio aunque otros apuntan a que operará desde la sede en Ginebra.

Sirve, además, para apoyar al director de carrera con herramientas modernas. De esta forma, la FIA pretende facilitar la toma de decisiones y reducir el riesgo de que se generen polémicas por un supuesto beneficio a un determinado equipo o piloto.

Pero, ¿Cómo trabajan los árbitros de la Fórmula Uno?. En el artículo publicado en La Razón bajo el título “Fernando Alonso y la guerra del VAR en la F-1″, ya se daba cuenta de que la tecnología con la que cuentan en este deporte para determinar un comportamiento irregular es muy avanzada. Lo del fútbol es una broma a su lado. No sólo tienen la señal de televisión, sino también las dos o tres cámaras que llevan los pilotos en su coche, al margen de una cámara de 360 grados que incorporan los pilotos de arriba. Y no sólo eso. Hay mucho más.

“Los jueces -añadía Fran Castro en el citado artículo- pueden tener acceso a la telemetría, es decir, pueden averiguar el giro de volante que tuvo el piloto en el momento del incidente (el sistema dice si el volante estaba muy o poco girado y también la fuerza con la que se hizo el movimiento, lo cual puede ser un signo de intencionalidad) y, por supuesto, la intensidad de una frenada. Si el piloto frenó como siempre o si hizo alguna maniobra específica durante el momento juzgado. Sin embargo la subjetividad demostrada en algunas decisiones han llevado a la FIA a eliminar las conversaciones entre los equipos del director de carrera y a incorporar una herramientas más. Trasladado al fútbol sería como si el árbitro pudiera conocer a través de un dato objetivo la intensidad de una patada o de un agarrón para determinar si hubo o no falta o penalti”. ¿Es por tanto necesario implantar un VAR?

Una bomba para los aficionados

Este anuncio de la FIA no a ha pasado desapercibido para los aficionados que consideran que, lejos de ayudar perjudica seriamente el espectáculo. Muchos consideran que la dirección de la Fórmula 1 solo trata de calmar los ánimos de Mercedes y de Lewis Hamilton y critican con dureza la medida. “Otro deporte asesinado por la tecnología” se puede leer en algunos de los comentarios publicados en Twitter.

Van a poner un VAR en la Formula 1 OTRO DEPORTE ASESINADO POR LA TECNOLOGIA https://t.co/XT2OnZk3dX — grunu 🔮 (@StGrunu) February 17, 2022

No please, el VAR ya arruinó al fútbol, ahora va por la fórmula 1 — Ramiro Ge (@8megabytes) February 17, 2022

¿VAR en la Fórmula 1? ¿Para qué? — ROD YT (@RODYTB) February 17, 2022