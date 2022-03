El directo mensaje de Ocon a Fernando Alonso que anuncia problemas entre ellos

Esteban Ocon y Fernando Alonso forman una buena pareja de pilotos en Alpine. Aunque Alonso es el que tiene la experiencia y la jerarquía, por ahora ambos se llevan más o menos bien, lejos de la competencia que suele haber entre pilotos del mismo equipo, que no se dan ni la gracias y esconde sus secretos. Porque una forma de medir la temporada es comparar a ambos pilotos y el que quede por detrás sabe que le van a catalogar como el perdedor del equipo.

Alonso y Ocon no han llegado a ese punto. “Nos complementamos. No me da consejos, pero trabajamos juntos. Si yo pruebo un reglaje y funciona, no habrá secretos. Será algo que se pondrá sobre la mesa, hablaremos, discutiremos. Si tenemos preguntas sobre lo que ha hecho uno u otro, siempre nos decimos la verdad”, ha asegurado el piloto. “Trabajar con Alonso en Alpine es una gran oportunidad. Es formidable trabajar con un doble campeón del mundo”, continuaba Ocon.

Su primer año de convivencia fue mejor de lo espera. Alonso ha tenido varios compañeros con los que ha tenido diferentes relaciones, pero al ser tan competitivo, es complicado no tener roces. Sin duda, para la historia de la F1 queda el tiempo que compartió con Hamilton. Después, han mantenido una relación más o menos cordial, aunque distante. Ese fue el año en el que más se habló de la relación entre los pilotos y cómo una escudería casi se partía en dos bandos, cada uno con un piloto y, desde fuera, daba la impresión de que eran más que un equipo, dos trincheras irreconciliables.

Con Ocon, en Alpine, por supuesto que no ha pasado eso. Pero también es verdad que no han sido puestos a prueba, que no han peleado por los premios, sólo por superar los registros y mejorar las prestaciones del coche. Pero ¿qué pasará si Alpine mejora tanto que al final ambos acaban peleando por los podios de manera constante? “No nos batimos por el campeonato. El día que eso suceda, seguramente las relaciones serán más tensas. Pero no es el caso ahora, así que debemos trabajar para que eso pueda suceder», ha reconocido Ocon, quizá adelantándose a los acontecimientos.

En realidad, si eso sucediese, sería una noticia buenísima para Alpine porque significaría que El Plan ha ido mejor de lo pensado y que la evolución ha provocado las tensiones que tienen los pilotos cuando compiten por las mejores posiciones. Los primeros entrenamientos no dejan entrever un desarrollo así, pero en la escudería francesa están confiados en que el paso de tiempo y las mejoras que se van a ir haciendo a los coches va a poder permitir a los pilotos estar arriba y entonces habrá que ver si las buenas relaciones de las que presumen ahora van seguir siendo igual o si el afán de ganar agrieta el compañerismo que durante este tiempo se ha vivido en Alpine.