La F1 estalla contra Ocon por arruinar la carrera de Fernando Alonso: “Es una tarántula”

Alpine tiene trabajo por delante, pero no sólo en cuanto a mecánica y mejoras del coche. Eso, desde la carrera de Arabia Saudí puede que sea lo de menos. El trabajo de Alpine, visto lo visto, se tiene que centrar ahora en mantener la cordialidad entre Esteban Ocon y Fernando Alonso porque la competencia entre ambos puede perjudicar el trabajo de todo el equipo. Toda la F1 vio con asombro como los peleaban durante muchas vueltas en el último Gran Premio disputado, poniéndose en peligro físicamente y poniendo en peligro sus puestos. “Lo que me irritó en Jeddah fue lo que hizo Alpine”, ha dicho Ralf Schumacher, el último en opinar de uno de los temas más candentes del gran circo. Nadie entiende que Alpine haya permitido una cosa así.

Noticias relacionadas Fórmula 1. La predicción de Briatore sobre lo que va a suceder con Fernando Alonso

Pero sí lo permitió: “Hicieron exactamente lo que hablamos antes de la carrera y fue bueno para todos. Al final resultó que si Fernando no se hubiera quedado parado en la pista, hubiéramos sido sexto y séptimo y le hubiéramos dado a los aficionados n poco de espectáculo. Creo que de eso se trata. Tienes que dejarles correr”, aseguró Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, por lo visto satisfecho con lo que se vio. Schumacher, en su columna de Sky Sports, no se lo explica: “No entendí a Otmar Szafnauer, aunque es nuevo en el equipo y Alonso juega un papel importante en el equipo”, escribe el ex piloto alemán.

Es verdad que el jefe de Alpine asegura que esa situación sólo se va a dar al comienzo de las carreras: “Pedirles que no compitan es realmente difícil de hacer al inicio de la carrera porque no puedes predecir lo que va a pasar. Pero hacia el final de la carrera, si quedan 10, 15 o 20 vueltas se trata de maximizar los puntos del equipo. Si aguantar en esa posición significa maximizar los puntos del coche, ese es el camino a seguir”, afirmó.

Aunque un choque puede darse en cualquier momento y arruinar la carrera de ambos y la estrategia de Alpine. Lo que no dice Szafnauer es que los dos pilotos no iban igual de rápido. Fernando Alonso mantenía mejor ritmo y por eso fue el más perjudicado.

“Ocon conducía un poco como picado por una tarántula. Desde el punto de vista del equipo, estuvo mal gestionado porque no sólo los pilotos podían chocar contra sí mismos, sino que la lucha permitió que la competencia llegara por detrás y ambos pilotos destrozaron sus neumáticos”, ha seguido analizando Ralf Schumacher, uno de los que mejor ha visto el problema al que se enfrenta Alpine como siga manteniendo esa neutralidad entre ambos pilotos. Para el ex piloto, el problema de la escudería francesa va más allá y tienen que reflexionar sobre eso: “Alpine muestra un avance, pero todavía estamos hablando de un equipo de fábrica y Haas y Valtteri Bottas en el Alfa Romeo también son fuertes. Que el equipo avance les está llevando demasiado tiempo”, asegura sin mucho optimismo en El Plan.