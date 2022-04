Alpine desvela el cambio en el coche de Fernando Alonso y en qué Gran Premio van a competir de verdad

Alpine sigue trabajando en las mejoras de los coches de Fernando Alonso y de Esteban Ocon para ser competitivos cuanto antes. Las primeras carreras han dejado una sensación agridulce en la escudería francesa. El coche va bien, compite, pero no aguanta toda la carrera. Pero en Alpine consideran que tienen una buena materia prima para hacer cosas grandes.“No diría que nosotros fuimos más inteligentes y que diseñamos el coche en torno al porpoising. Diseñamos nuestro monoplaza con el único objetivo de obtener el máximo rendimiento posible, pero aceptando que iba a ser un poco más pesado y que iba a tener un poco de sobrepeso. Pusimos mucha rigidez en el suelo del coche porque nuestro chasis más ancho en la parte superior también nos permitía una instalación más rígida. Así que siendo sincero, eso nos ayudó”, ha asegurado Pat Fry, director técnico del equipo francés a la web Motorsport.com.

Considera que los otros equipos han tenido ciertas ventajas en comparación con Alpine, con la competición comenzada: “Fue un poco frustrante cuando se permitió añadir estas piezas extras. Nosotros no las hemos puesto porque ya tenemos un coche lo suficientemente rígido, pero creo que eso ha ayudado muchísimo a otros. Todo esto es parte del juego. Ahora solo tenemos que tenerlo en cuenta y diseñar la próxima actualización pensando en ello. Podemos hacer un coche más ligero”.

Este fin de semana es el Gran Premio de Australia, pero Alpine mira más allá. La temporada es larga y Alpine quiere estar delante de manera constante. Las primeras carreras han sido para ver cómo va el coche y cómo se adaptan los pilotos. Pero según vaya pasando el tiempo, tienen que llegar las mejoras técnicas y que se note en la evolución de los coches. “Claramente se gana tiempo por vuelta con todo, pero tenemos que trabajar las cosas con máxima sensatez. Tenemos algunas mejoras preparadas para las dos o tres próximas carreras, pero todas se basan en nuestro conocimiento antes de salir a pista”.

El plan es hacer el coche más ligero: “Después de eso, obviamente, habrá más actualizaciones, ya que todos habrán visto cosas nuevas e interesantes en otros coches. Queremos intentar reducir la mayor cantidad de peso posible. No estamos tan lejos, pero queremos llegar a estar un par de kilos por debajo”. No es fácil, esta temporada nada es fácil: “Es todo un desafío. Al correr por encima de los pianos, obviamente tenemos que hacer las cosas más rígidas y pesadas para intentar que no se rompan fácilmente”. El peso es una gran batalla: “Así que es un poco como una batalla. Normalmente, los coches tienen cinco kilos de más en la primera mitad de la temporada mientras intentas que sea lo más fiable posible, y con estos monoplazas somos mucho más vulnerables a eso ahora”, concluyó.