Fernando Alonso planea su futuro en otro campeonato lejos de la Fórmula 1

Fernando Alonso tiene claro que seguirá en la Fórmula 1 hasta que llegue un piloto que le gane “por pura habilidad”, según declaró a Race Fans, pero sostiene que, por ahora no ha llegado ese momento. El piloto español, que en julio cumplirá 41 años y termina contrato con Alpine en este 2022, podría ampliar ese contrato con esta escudería dos temporadas más, según desveló el periodista británico Joe Saward. Cuando abandone la F1, el futuro de Alonso podría estar en el DTM, según aseguró el máximo responsable de este campeonato, el austriaco Gerhard Berger.

Berger, expiloto de Fórmula 1 con Ferrari, McLaren, Benetton y Arrows, estuvo en el pasado Gran Premio de Imola y expresó su deseo de que el campeonato DTM siga creciendo con la incorporación de pilotos de prestigio y de jóvenes promesas. En esa estrategia cabe encuadrar la llegada esta temporada del francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallies, y del alemán David Schumacher, hijo de Ralf y sobrino de Michael. Pero el favorito de Berger para el futuro es Fernando Alonso.

A Berger le pareció “interesante cómo las superestrellas preguntaban por el DTM”. “El ganador de récord de Le Mans, Tom Kristensen, por ejemplo, preguntó por las posibilidades de correr en el DTM. O Jacques Villeneuve, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1997. También le gustaría correr en el DTM. Lo mismo ocurre con Felipe Massa. Eso demuestra el gran interés que despierta. Mi candidato favorito sería Fernando Alonso. Primero tiene que ocuparse de otras cosas, me dijo, pero se unirá a nosotros en algún momento”, aseguró Berger en declaraciones a F1-Insider.

Hasta que llegue ese momento, Alonso continuará centrado en la Fórmula 1, como declaró a Race Fans: “Me siento mejor que los demás. Cuando venga alguien y vea que me está ganando por pura habilidad, vea que ya no soy bueno en las salidas, no soy bueno preparando el coche o que el coche al otro lado del garaje es un segundo más rápido que yo y no puedo igualar esos tiempos, etcétera, tal vez levante la mano y diga ‘es hora de que piense en otra cosa’. Pero en este momento siento lo contrario, así que me encanta correr”.

Antes del pasado Gran Premio de Australia, Fernando Alonso ya dejó claro que su presente y futuro inmediato pasa por la F1: “Correré dos o tres años más. Si es con Alpine será bueno, si es con otro equipo también será bueno”. Según Joe Saward será en Alpine. Después, Berger podría tener su oportunidad de que el piloto español pase al campeonato DTM.