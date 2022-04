El mensaje más crudo de Fernando Alonso sobre Hamilton en la F1

Lewis Hamilton era el piloto más temido de la F1, pero esta temporada no pasa de ser uno del montón, porque ha Mercedes se le han atragantado los cambios en los coches y de repente ven que ya no corren ni son fiables como lo eran la temporada pasada. Es una competición donde los coches mandan más que las habilidades de los pilotos y Hamilton, como ya lo sabía Fernando Alonso, lo está comprobando en las primeras carreras de este año. Por eso, se pone a pensar en otras cosas.

Hace lo de siempre, pero no va como siempre. Al revés, va peor que nunca sin que nadie encuentre solución para eso. Y para un campeón acostumbrado a ganar y a mandar sobre los demás, sentirse inferior y sin poder reaccionar es desesperante: “¡Esto es la Fórmula 1! Siempre ha sido así”, dijo Alonso entre risas. “Cuando Ayrton Senna ganaba títulos y carreras, tenía el coche más rápido. Cuando gané dos títulos, tenía el coche más rápido. Michael Schumacher también tenía el coche más rápido en su época”, ha asegurado acerca de lo que le sucede a Hamilton. El piloto español ha pasado por algo parecido y sabe lo que se siente, la impotencia que da no poder exprimir al máximo las cualidades que uno tiene al volante porque las máquinas no dan para más.

Las nuevas normas de la F1 iban a hacer los coches más iguales y por tanto se suponía que las carreras y la competición iban a estar más igualdas. Así, muchos más tendrían posibilidades y los espectadores disfrutarían de más emoción y de carreras más abiertas, pero luego ha llegado la realidad y se está viendo que no ocurre así. Hay quien vuela y hay quien no puede hacer nada para que su coche compita con los demás.

El Alpine de Fernando Alonso está entre los segundos. No hay manera de conseguir que sea fiable y que aguante las largas carreras. Incluso los días en los que todo el mundo se ilusiona, el coche vuelve a fallar o tiene un roce de un rival y se rompe completamente. Alonso cree que es mala suerte y que le tiene que cambiar la cara, pero no termina de arreglarse.

Hamilton lo ve peor. No confía nada en que lo que le sucede esta temporada tenga remedio. Su coche no va y ya puede él inventar lo que sea, que no va, por mucho que acelere. “Lewis batió todos los récords de carrera y de pole position porque tenía el coche más rápido. Ahora puede correr súper bien, pero llega decimotercero a la meta. Así son las cosas en la Fórmula 1″, dijo con franqueza Fernando Alonso.