El nuevo contrato de Fernando Alonso para seguir en la Fórmula 1

El futuro de Fernando Alonso está en la Fórmula 1, según dejó claro el piloto español. Pero no estaba claro en qué equipo continuaría su carrera el asturiano, que termina contrato este año con Alpine y antes del Gran Premio de Australia dejó la puerta abierta a un cambio de escudería. Ahora, parece que el futuro de Alonso se aclara y pronto podría firmar un nuevo acuerdo por dos temporadas.

Al menos eso es lo que sostiene el experto periodista británico especializado en Fórmula 1 Joe Saward, quien asegura que Alonso firmará próximamente un nuevo contrato por dos temporadas con Alpine. “Todo apunta a que Fernando firmará en breve un nuevo contrato de dos años con Alpine, lo que supondrá su permanencia hasta finales de 2024″, escribió Saward en su blog. El periodista añadió que “después de eso, la empresa francesa podría desear que pasara a su programa de coches deportivos LMDh. Fernando es un chico listo y sabe que deshacerse de él sería algo negativo para Alpine”.

Saward también habló de la inteligente maniobra efectuada por Fernando Alonso: “Con Oscar Piastri sentado incómodamente entre bastidores, Fernando no sólo necesita rendir, sino también conseguir apoyo. Acaba de anunciar un acuerdo de patrocinio personal con Castrol, el patrocinador de aceite de Alpine, lo que hace más difícil que Alpine se deshaga de él. Una jugada inteligente”.

Con la firma de su nuevo contrato con Alpine, Alonso acabaría con las especulaciones sobre su futuro que él mismo alimentó en Australia: “Correré dos o tres años más. Si es con Alpine será bueno, si es con otro equipo también será bueno”.

Lo que no está claro es que este nuevo contrato vaya a ser el último de Alonso en la F1, según se desprende de lo que declaró a Race Fans: “Me siento mejor que los demás. Cuando venga alguien y vea que me está ganando por pura habilidad, vea que ya no soy bueno en las salidas, no soy bueno preparando el coche o que el coche al otro lado del garaje es un segundo más rápido que yo y no puedo igualar esos tiempos, tal vez levante la mano y diga ‘es hora de que piense en otra cosa’. Pero en este momento siento lo contrario, así que me encanta correr”.