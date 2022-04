Fernando Alonso tiene claro cómo va a gestionar su futuro en la Fórmula 1 o, al menos, cómo le gustaría hacerlo. El piloto español de Alpine, que en julio cumplirá 41 años, habló en la web Race Fans sobre el momento en el que decidirá retirarse. Y su decisión es tajante.

“Me siento mejor que los demás. Cuando venga alguien y vea que me está ganando por pura habilidad, vea que ya no soy bueno en las salidas, no soy bueno preparando el coche o que el coche al otro lado del garaje es un segundo más rápido que yo y no puedo igualar esos tiempos, etcétera, tal vez levante la mano y diga ‘es hora de que piense en otra cosa’. Pero en este momento siento lo contrario, así que me encanta correr”, declaró Fernando Alonso, que dejó bastante claro que será él quien decidará el momento de marcharse.

Lo que no está claro, porque así lo afirmó él mismo, es si continuará corriendo en Alpine o en otra escudería. “Correré dos o tres años más. Si es con Alpine será bueno, si es con otro equipo también será bueno, pero lo averiguaré y empezaré estas discusiones probablemente en verano. Veremos”, declaró Alonso en la rueda de prensa previa al pasado Gran Premio de Australia.

Fernando Alonso, que el 29 de julio cumplirá 41 años, es el piloto más veterano de la parrilla, pero esta circunstancia no impide, en su opinión, que pueda competir en igualdad de condiciones con sus rivales: “La gente siempre habla de la edad para dar cabida a los jóvenes talentos, pero esto es cuestión de rendimiento. Si yo tuviera 25 años, no habría discusión de ningún tipo”.

En las cuatro carreras que se han celebrado hasta ahora, Alonso ha conseguido dos puntos gracias al noveno puesto en el Gran Premio de Baréin, primera prueba de la temporada. El asturiano abandonó en Arabia Saudí y este pasado domingo en Imola y acabó 17º en Australia. Su compañero en Alpine, Esteban Ocon, ha terminado en los puntos en las cuatro carreras y suma un total de 20 puntos.