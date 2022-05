Fernando Alonso termina contrato con Alpine esta temporada y aunque antes del Gran Premio de Australia dejó la puerta abierta a un posible cambio de equipo, todo hace indicar que el piloto español renovará con su actual escudería.

“Correré dos o tres años más. Si es con Alpine será bueno, si es con otro equipo también será bueno”, dijo entonces Alonso, quien tiene claro que seguirá en la Fórmula 1 hasta que llegue un piloto que le gane “por pura habilidad”, según declaró a Race Fans. Sostiene que, por ahora no ha llegado ese momento. El periodista británico Joe Saward adelantó que Alonso ampliaría su contrato por dos temporadas con Alpine y en la misma línea se manifestó Antonio Lobato en Radio Marca, aunque el narrador de la Fórmula 1 en DAZN no entró en detalles de la duración el contrato.

“Alonso es decimoquinto en el campeonato con solamente dos puntos y con la rabia porque por su rendimiento podría tener más puntos, diez veces más puntos, 20. El coche nos tiene despistados, es una montaña rusa. Clasificando, el coche a una vuelta no va mal, luego tiene mucha degradación en carrera y tiende a ir de más a menos. Van a entrar evoluciones en los próximos grandes premios y a ver dónde les colocan. Problemas de fiabilidad tienen todos. Está todavía ahí, el problema es que los demás están espabilando. McLaren ha llegado, Mercedes estará ahí pronto con los dos coches. No es una situación agradable, no es lo que queríamos. Se habla mucho de la posibilidad de que Fernando cambie de equipo, porque él mismo levantó la liebre, pero yo creo que el futuro de Alonso está en Alpine”, declaró Lobato. Después de la Fórmula 1, el futuro de Alonso podría estar en el campeonato DTM, tal y como contó Gerhard Berger.

En cuanto a Carlos Sainz (Ferrari), Lobato se muestra optimista, pese a los malos resultados de las últimas carreras: “Hay una diferencia de puntos muy grande con Leclerc. Ha habido también situaciones de infortunio y errores que le han relegado a posiciones que evidentemente él no desea. Vuelvo a apelar al optimismo, Carlos se sigue adaptando al coche. En condiciones normales tendría más puntos de los que tiene. Queda mucha temporada. Carlos tiene que apretar los dientes y levantar la cabeza. Quedan muchas carreras y puede ganar en Miami, en España… Puede ganar en muchos sitios. Que no descarte nadie Mónaco, que siempre se le ha dado muy bien. Para mí, el objetivo fundamental de Carlos es clasificar por delante de Leclerc”.