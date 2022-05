El mensaje de Ocon sobre Alonso: “Me dijeron que tuviera cuidado con él...”

Esteban Ocon y Fernando Alonso viven situaciones similares en Alpine, donde los coches no están a la altura de lo esperado ni de la conducción de sus pilotos. Ambos pelean por quedar delante del otro, porque eso es lo que va a medir su temporada: “La situación con Sergio, Checo, Pérez era diferente a la que es con Fernando. Con Sergio siempre íbamos muy justos y a veces no acabamos las carreras, llegó un punto en el que estábamos demasiado al límite”, ha asegurado ahora Ocon. “Con Fernando, cada vez que luchamos en pista, nunca llegamos al riesgo de dañar el coche, sabemos lo que podemos hacer”, ha continuado en Beyond The Grid’, podcast de la F1, ‘

La pelea entre los dos pilotos en la carretera ha provocado tensión, porque han estado cerca el límite. Aún así Alpine acepta que ambos pilotos se la jueguen entre ellos. Por ahora considera que es bueno para el equipo: “Siempre va a estar apretado. Fernando es muy duro en pista, pero siempre sabe cuándo ya no es momento de serlo. Me acuerdo en sus tiempos en McLaren y los míos en Force India, siempre teníamos batallas duras, pero justas, eran bonitas esas luchas. Sé que puedo confiar en él”, ha continuado el piloto francés acerca de su relación con el piloto español.

No es fácil compartir equipo con Fernando Alonso, o al menos eso dicen algunos rumores. Alonso exprime a los compañeros y a todo el equipo porque quiere ser lo más competitivo posible y no acepta que nadie se conforme. Eso ha hecho que alguna vez su relación con los compañeros sea bastante tensa. “Ser compañero de Fernando no es tan brutal como algunos creen. Mucha gente en el paddock me llegó a decir eso, que tuviese cuidado con él, que es muy duro con el que está al otro lado del garaje y también que le gustaban los juegos mentales. Les dije que quería hacer yo mi propio juicio”, ha seguido Ocon acerca de cómo es convivir con Fernando Alonso en el mismo equipo.

Asegura que en eso, en su pasión por las carrerar y por competir, son dos pilotos parecidos, que viven sólo pensando en eso: “La vida de Fernando Alonso son las carreras, todo lo que hace tiene algo que ver con eso y conmigo pasa lo mismo. Puede sonar algo aburrido, no tenemos demasiado interés por otras cosas pero nos podemos reír juntos. Estoy muy contento de ser su compañero de equipo, es un honor trabajar a su lado y es genial que los dos nos apretemos tanto, llevamos al equipo a un nivel que no había en el pasado”.