Lo que pone contento a Fernando Alonso y su previsión para este fin de semana en Barcelona en el GP de España

Fernando Alonso tuvo un acto promocional de Finetwork en Barcelona, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de España, que seguramente vuelva a tener la clásica polémica de los himnos antes de empezar para después dar paso a la carrera, la competición, que el piloto asturiano afronta con optimismo. “Estoy contento del inicio de la temporada, no de los puntos conseguidos, pero sí del rendimiento. El año pasado entrar en la Q3 no era fácil. Este año hemos estado cómodamente entre el quinto y el octavo en la calificación. Hemos dado un paso adelante y falta ver las evoluciones que haremos durante el año. Ese es un punto que tenemos que descubrir”, dijo Fernando, e insistió en la idea recurriendo al fútbol: “Hemos jugado muy bien los primeros cinco partidos, pero hemos empatado todos. Esto tiene que cambiar, pero a lo largo de 22 carreras la suerte se acaba compensando”. De fútbol, por cierto, también habló para decir que estaba “tranquilo” respecto al fichaje de Mbappé por su equipo, el Real Madrid, y que no veía favoritos en la final de la Champions que enfrenta el 28 de mayo al equipo español con el Liverpool.

Alonso, por cierto, ha ganado dos veces en Barcelona (2006 con Renault y 2013 con Ferrari) y ha protagonizado salidas como ésta:

Once años, y parece que fue ayer cuando @alo_oficial hizo esta obra de arte con Ferrari. pic.twitter.com/XuPg97GAl4 — Alejandro Cañas (@AlejandroCZ29) May 16, 2022

Entre los siete u ocho primeros

Fernando afirmó que espera terminar en el séptimo u octavo lugar el domingo en el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde puede haber un par de elementos añadidos a tener en cuenta: es una cita en la que las escuderías “suelen introducir muchas actualizaciones”, lo que abre cierta sensación de inquietud por si alguien ha dado con alguna variación importante; y el calor, ya que se esperan temperaturas que ronden los 30 grados el domingo. “Del calor, veremos, puede afectar un poco a los neumáticos. El último test aquí fue en febrero. Cuando empiecen los entrenamientos tenemos que confirmar algunas dudas que tenemos”, aseguró. “Todo esto puede cambiar un poco el orden de las primeras carreras. Con ese interrogante, de ver cuánto podemos sacarle al coche, en teoría tendría que ir bien y espero un buen fin de semana, tranquilo, y que el domingo podamos completar el resultado”, añadió.

Carlos Sainz, también optimista

Por su parte, Carlos Sainz también espera tener un buen fin de semana en Barcelona, donde buscará su primera victoria después de haber logrado un segundo puesto y dos terceros. También se ha retirado en dos ocasiones, son dos ceros que le lastran mucho, pero su ilusión por intentar ganar el Mundial ahí sigue. “Eso se irá viendo. Hablar del campeonato en la quinta carrera es un poco locura. Sí que es verdad que preferiría estar en la posición de Charles (Leclerc) o de Max (Verstappen); la cambiaría porque querría decir que no tendría dos cero (carreras abandonada), pero sin esos dos ceros estría metido de lleno en la lucha, pero queda mucho. Ha habido ejemplos en el mundo del deporte que te enseñan que hasta el último momento todo puede pasar, y me refiero al Real Madrid. A ellos le quedaban cinco minutos y a mí 18 carreras, así que todavía creo que se puede hacer y que queda mucho margen”, confesó el madrileño en una entrevista a “Efe”.