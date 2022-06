El Gran Premio de Canadá estuvo repleto de altibajos para Fernando Alonso, que consiguió el segundo mejor tiempo en la calificación del sábado y vivió un domingo frustrante y repleto de problemas, que acabó con una sanción que le desplazó del séptimo puesto en el que terminó la carrera hasta el noveno final.

“Fue una carrera bastante buena en cuanto a ritmo. Habíamos podido luchar por el podio, visto que Hamilton está ahí. Estábamos por delante de él de manera más o menos controlada”, explicó al término de la carrera Fernando Alonso, que desveló en los micrófonos de DAZN un problema mecánico que lastró sus opciones en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal: “A partir de la vuelta 20 tuvimos un problema de motor, en el sistema de energía y cortaba el ERS [sistema de recuperación de energía] a mitad de las rectas. Más o menos eran ocho décimas o un segundo por vuelta lo que perdía y para estar en el tren del DRS con Ocon o Leclerc, la verdad es que en las curvas tenía que ir a tope, a tope. Mantuvimos la séptima posición de milagro con Bottas, pero tener este problema de fiabilidad justo hoy la verdad que dolió bastante”. Ese séptimo puesto al que aludió Alonso se convirtió en una novena posición a causa de una sanción de cinco segundos “por cambiar dos veces de dirección en la frenada” en la penúltima vuelta para defender, precisamente, su posición ante Bottas, según justificaron los comisarios de la prueba canadiense.

Otra circunstancia que tampoco ayudó al piloto español a terminar en una posición más alta en el Gran Premio de Canadá fue lo sucedido durante el segundo virtual safety car. Preguntado por DAZN por qué no paró en boxes durante ese segundo virtual safety car, Alonso lo justificó con la mala suerte: “Tampoco tuvimos suerte ahí. Justo cuando pasaba por meta salió y cuando estaba para entrar en boxes acabó, duró apenas esos dos minutos justos en los que yo no estaba en el pit-lane. La suerte no acompañó, como es habitual, y el problema de motor otra vez en mi coche la verdad es que duele”.

La carrera de Canadá es la cuarta consecutiva en la que puntúa Fernando Alonso, que ya fue noveno en España y séptimo en Mónaco y Azerbaiyán, una posición que hubiera repetido en Montreal de no ser por la sanción que le impusieron los jueces. La siguiente prueba del Mundial se celebrará el próximo 3 de julio en el circuito británico de Silverstone.