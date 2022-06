Fernando Alonso hace magia en Canadá y lanza un desafío a Verstappen

Pasan los años y la calidad de Fernando Alonso al volante sigue intacta. El asturiano ha dado otra muestra de su magia en la clasificación del GP de Canadá. El asturiano se sintió cómodo con el Alpine tanto con los neumáticos de lluvia extrema como con los intermedios y firmó una fantástica segunda plaza en parrilla. No bajó su rendimiento cuando la pista se iba secando y cuando estaba prácticamente para neumáticos lisos, apareció para quitarle el tercer lugar a Sainz y quedarse solo por delante del líder del campeonato.

«Atacaré a Max en la primera curva», decía medio en broma medio en serio el asturiano, que saldrá en la carrera de este domingo (20:00, DAZN) por detrás de Verstappen y por delante de Sainz. “Está siendo un fin de semana increíble para nosotros, estamos siendo competitivos, el coche ha sido mega hoy, me siento muy cómodo con el coche”, explicaba un sonriente Fernando.

"CREO QUE ATACARÉ A MAX EN LA PRIMERA CURVA"



Nah, está completamente loco @alo_oficial #CanadaDAZNF1 🇨🇦 pic.twitter.com/mhgOCF1TtJ — DAZN España (@DAZN_ES) June 18, 2022

A los 40 años sigue siendo competitivo y está cada vez más claro que seguirá otras dos temporadas más en la F1, y seguramente que en el equipo Alpine, aunque eso se confirmará en agosto. De momento, sigue disfrutando al volante y se va a dar el lujo de salir muy delante en Canadá.

Justo detrás de él estará Carlos Sainz, que otra vez se quedó un poco corto al final. Apuntaba a luchar la pole con Verstappen, y la tenía el madrileño muy bien encarrilada, pero algunos pequeños errores en el segundo y tercer sector en al vuelta definitiva le condenaron. “Me sentía bien especialmente con los neumáticos de lluvia extrema. Luego con los intermedios se ha igualado un poco todo. En la última vuelta he perdido en el segundo sector y en la última curva me he dejado unas décimas por un error. De todas maneras va a ser una buena lucha con Max y a ver si también con Fernando”, comentaba Sainz ante una afición canadiense en la que la mayoría son “tifosi” de Ferrari. A pesar de todo, Sainz tiene serias opciones de victoria en el circuito Gilles Villeneuve.