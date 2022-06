La invasión de Ucrania ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, provocó un terremoto en la escudería Haas de Fórmula 1. Prescindió del piloto ruso Nikita Mazepin y también decidió retirar de sus monoplazas la publicidad de Uralkali, su principal patrocinador. Ahora, Mazepin ha decidido demandar al equipo estadounidense y reclama le dinero que, según él, le deben.

Uralkali es una empresa rusa de fertilizantes y era el gran sustento económico de Haas. Gracias al dinero de Uralkali llegó a Haas Mazepin, cuyo padre, Dmitry, es un oligarca próximo a Putin y hombre fuerte de esa empresa. Uralkali ya reclamó a Haas 13 millones por entender que “no había cumplido con sus obligaciones”.

Ahora es Mazepin el que reclama dinero a Haas, según desveló en una entrevista concedida al grupo ruso RBC. “Cuando se rescindió el contrato, Haas todavía estaba atrasado en los salarios de 2022. Las obligaciones contractuales no se han cumplido. Todavía no me han pagado”, aseguró Mazepin.

“Hubo dos contratos independientes. El hecho de que se rompiera el acuerdo con el patrocinador Uralkali no tuvo consecuencias directas para mí con el equipo. Fueron dos decisiones que se tomaron por separado. Mientras tanto, todavía no he visto mi dinero, así que voy a ir a los tribunales”, argumentó el piloto ruso.

El puesto de Mazepin en Haas lo ocupó el danés Kevin Magnussen, que suma 15 puntos en el campeonato. Su mejor clasificación fue el quinto puesto del Gran Premio de Baréin, primera prueba de la temporada. Su compañero Mick Schumacher no ha logrado entrar en los puntos en ninguna de las carreras celebradas hasta ahora.