Fernando Alonso terminó en séptima posición el Gran Premio de Canadá el pasado domingo, pero una penalización de los comisarios desplazó al español hasta el noveno puesto y le hizo perder dos puntos. Alpine se volvió a lamentar por el trato que recibe Alonso. Y es que no es la primera vez que la escudería protesta por lo que entiende que es una decisión injusta de los comisarios con el asturiano.

Alonso recibió una sanción de cinco segundos “por cambiar dos veces de dirección en la frenada” en la penúltima vuelta para defender su posición ante Valtteri Bottas, según justificaron los comisarios de la prueba canadiense, que alegaron que “sólo se permite un cambio de dirección al defender la posición”.

Esta versión de los comisarios no convenció a Alpine y su director y jefe de equipo, Otmar Szafnauer, declaró que “no fue merecida” y volvió a lamentar que no pudieron defenderse ante los comisarios, algo que ya sucedió en Miami. Entonces, Alonso fue sancionado primero con una penalización de cinco segundos después de un toque con Pierre Gasly y, posteriormente, ya terminado el Gran Premio, Dirección de Carrera le penalizó con otros cinco segundos por entender que el piloto español había ganado ventaja fuera de los límites de pista en la curva 14. Alonso reconoció que fue el culpable de la primera penalización. “Fallo mío”, dijo en DAZN.

Lauent Rossi, CEO de Alpine, calificó lo sucedido como “decepcionante” y confesó que era una situación “difícil de aceptar”, ya que no pudieron apelar la decisión de los jueces. “Ferrnando devolvió el tiempo durante la vuelta y no pudimos presentar las pruebas para aclarar la situación particular antes de que se emitiera la sanción. Con la oportunidad de explicarlo, estamos seguros de que Fernando habría mantenido su noveno puesto”, se quejó Rossi.

En la conferencia de prensa anterior al Gran Premio de España, Alonso acusó de “incompetencia” a los comisarios de Miami: “La sanción no fue justa. En nuestra opinión fue muy injusta y provocada por la incompetencia de los comisarios, que no fueron muy profesionales y ni siquiera nos pidieron pruebas de que su decisión no era la correcta. No debería ocurrir en la Fórmula 1. Me salté una curva, pero devolví rápidamente el tiempo, pero imagino que como el control de tiempo era justo después solo vieron el color rosa y tomaron su decisión sin pedir prueba alguna. Llegamos al final de la carrera con todas las pruebas de esa acción y ya habían empaquetado sus cosas, ni siquiera estaban en su oficina. Al final lo vieron, nos pidieron cinco minutos y creo que tenían el documento ya redactado y no sabían cómo volver atrás, así que fue muy malo”.