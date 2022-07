Vettel, el tercer hombre, anuncia su retirada por razones familiares

El piloto alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón mundial de F-1 con Red Bull (entre 2010 y 2013), se retirará al final de la presente temporada, según ha anunciado su actual equipo, Aston Martin Aramco Cognizant. “La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar y he pasado mucho tiempo pensando en esto; al final del año quiero tomarme un tiempo más para reflexionar sobre lo que haré a continuación; tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia. Además de correr, he creado una familia, y me encanta estar con ellos. Tengo otros intereses fuera de la Fórmula Uno. Mi pasión por correr necesita mucho tiempo fuera de ellos y mucha energía. Vivir mi pasión de la forma en que lo hago y de la forma en la que creo ya no es compatible con ser un buen padre y marido”, comentó Vettel en el comunicado de la escudería.

“Durante los últimos dos años he sido piloto del equipo Aston Martin Aramco Cognizant Fórmula Uno”, añadió, “y aunque nuestros resultados no han sido tan buenos como esperábamos, tengo muy claro que todo lo que un equipo necesita se está armando”. Mike Krack, director del equipo, destacó las cualidades del alemán: “Sebastian es un excelente piloto, rápido, inteligente y estratégico, y por supuesto vamos a echar de menos esas cualidades. Sin embargo, todos hemos aprendido de él, y el conocimiento que hemos obtenido al trabajar con él seguirá beneficiando a nuestro equipo mucho después de su partida”.

El piloto germano, de 35 años, ocupa el tercer lugar en la lista de ganadores de Grandes Premios de todos los tiempos, con 53 victorias, solo por detrás de Lewis Hamilton (103) y Michael Schumacher (91). Vettel ha subido al podio en 122 ocasiones. Su última victoria fue en el Gran Premio de Singapur de 2019 con Ferrari, escudería que defendió entre 2015 y 2020, y su último cajón, su segundo puesto en Azeirbayán el año pasado con Aston Martin, su equipo desde 2021. También pilotó en sus inicios para Sauber y Toro Rosso.

El tetracampeón del mundo, que debutó en la Fórmula 1 en 2007, se retira después de 16 temporadas en la élite. “Pero hoy no se trata de decir adiós. Más bien, se trata de decir gracias, a todos, sobre todo a los aficionados, sin cuyo apasionado apoyo la Fórmula Uno no podría existir”, asegura Vettel.