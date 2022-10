En la F-1 el primer rival a batir es el compañero de equipo. La razón es sencilla. En teoría, con el mismo material y las mismas herramientas sale a relucir qué piloto saca más partido al monoplaza. Una vez superado el vecino del box ya se puede mirar a otros rivales. En el caso de Fernando Alonso las cosas son diferentes. En sus más de 20 temporadas en la F-1 sólo dos pilotos le han batido y uno de ellos le empató, aunque por mejores resultados quedó por delante. Fueron Lewis Hamilton y Jenson Button, aunque en este último caso era en la época de McLaren con el motor Honda, una temporada que fue un desastre debido a los problemas de fiabilidad y rendimiento que ofreció la combinación de chasis y motor.

A su vuelta a la F-1, Alonso ha demostrado ser muy competitivo, aunque en la primera mitad de 2021 sufriera problemas de adaptación después de estar ausente dos años, a pesar de correr el Mundial de Resistencia con Toyota, un coche muy avanzado con una potencial descomunal, aunque con un sistema de hibridación diferente. Hoy, con la vista puesta en Aston Martin después de sufrir desencuentros con Alpine y sus responsables, le separan más de diez puntos de su compañero de equipo, Esteban Ocon, cuyo primer objetivo es ganar a Fernando Alonso.

El asturiano está trece puntos por detrás por diversos factores, sobre todo, por problemas de fiabilidad del coche francés. A lo largo de su trayectoria, Alonso ha tenido compañeros fuertes como Hamilton, Massa, Raikkonen, Trulli o Fisichella. Ninguno le superó salvo el empate con Hamilton en 2007, algo que tiene mucho valor porque se trataba de la primera temporada del británico en la F-1 y Alonso venía de ser bicampeón del mundo con Renault.

Restan cuatro carreras para terminar y parece improbable que Alonso pueda contrarrestar la diferencia que tiene ahora con Ocon. Son pocos puntos, pero en el caso del Alpine se hace complicado sumar cuando otros equipos están por delante. Y lo peor no es eso. Alpine está centrada en el coche del próximo año y, como es lógico, todas las mejoras las está probando Esteban Ocon, que estará con ellos al menos hasta 2024.

Es decir, Alonso correrá lo que queda de temporada en inferioridad de condiciones en caso de que, realmente, las mejoras del monoplaza funcionen. No es probable que el coche dé un buen rendimiento en los escenarios que le quedan a la F-1 para completar la temporada 2022, pero Alonso sufrirá más de la cuenta con un equipo que lleva apartándole desde antes de alcanzar el ecuador de la campaña.

Este fin de semana corren en Estados Unidos, en el circuito de las Américas y Alonso es optimista: «Espero que podamos terminar las carreras. Creo que, por lo general, mi coche ha sido más rápido, pero no terminamos todas las carreras y hemos perdido una gran cantidad de puntos. Si arreglamos los problemas de fiabilidad en las últimas cuatro carreras creo que podemos terminar delante de McLaren, pero van a luchar hasta la última carrera».

Alonso también hablo de su escudería con otro tono: «Creo que han sido muy abiertos, muy honestos y siempre lo han sido, así que creo que serán así hasta el final. No creo que sea un problema”. El asturiano se refiere al trato de su equipo. Los franceses no quieren que triunfe, pero saben que cada punto que sume el español es oro para ellos. Más bien, una inyección económica para un equipo que no está sobrado a nivel financiero para el próximo año. Su pelea interna no les favorece. En 2005, Alonso anunció que se iba a McLaren y meses después volvió a ser campeón con Renault. Eran otros tiempos y otras necesidades.