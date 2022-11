Revés para Fernando Alonso: la FIA confirma el golpe a Aston Martín

Cuando todo parecía hecho para renovar con el equipo Alpine de F-1 dos temporadas más, la sorpresa -o no- saltaba en el Gran Circo tras anunciar Fernando Alonso de forma oficial su fichaje por la escudería Aston Martin. Y como ocurre cada vez que el asturiano ficha por una nueva escudería, el equipo de ingenieros ya se ha puesto manos a la obra para ofrecerle un coche ganador.

El asturiano ya trabaja con Aston Martin y hace unos días se mostraba ilusionado con su nuevo coche. Las mejoras en su AMR22 son evidentes y esta temporada ya sorpendieron con un cambio en el alerón trasero que llamó la atención de todo el mundo. Sus rivales incluso señalaron que se trató de una pieza ilegal debido a que no cumplía con la reglamentación técnica que rige a los actuales monoplazas pero la FIA le dio el visto el bueno.

Prohíbido su novedoso alerón

Ahora, sin embrago la FIA ha confirmado la prohibición que entorpece los planes de Alonso. El director técnico de Fórmula 1, Pat Symonds, ha revelado que el diseño “inusual” del alerón trasero de Aston Martin finalmente estará prohibido para la próxima temporada.

El nuevo diseño del alerón trasero tenía como objetivo retener el flujo de aire local en el ala y por lo tanto, crear carga aerodinámica. La FIA exige en las nuevas regulaciones que la curvatura debe integrarse en el endplate, produciendo las formas de lados bajos que hemos visto arriba y abajo de la parrilla.

Estos diseños crean una corriente de aire limpia que, en teoría, perturba mucho menos el aire alrededor del componente y crea un flujo de aire más limpio para los automóviles que lo siguen. Con el efecto de vuelco creado por el diseño, Aston Martin cumplió con esta regulación de curvatura durante la temporada pasada y pudo crear un endplate fijo, similar al último conjunto reglamentario, que permitió generar carga aerodinámica a lo largo del alerón trasero.

“Hay algunos pequeños ajustes, vimos ese alerón trasero inusual en el Aston Martin a principios de año y las regulaciones se modificaron para no permitirlo el próximo año porque tenía el potencial de ir en la dirección equivocada. Pero en general, estoy bastante satisfecho. Hay algunos cambios pequeños en el fondo plano el próximo año, no para tratar de eliminar sino para reducir la cantidad de rebotes que estamos recibiendo en los monoplazas, pero no, realmente tenemos que consolidarnos ahora. Sería un error hacer muchos cambios”, comenta Pat Symods, jefe técnico de la Fórmula 1.