El capo de McLaren ningunea a Fernando Alonso

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, considera que el piloto británico Lando Norris “iguala” e incluso “supera” la calidad del español Fernando Alonso, último gran piloto del equipo inglés y que el próximo curso correrá en las filas de Aston Martin. “Lando es un piloto franquicia. Lando es uno de esos tipos que si diéramos a todos los pilotos de Fórmula Uno un buggy de tierra y los pusiéramos en una carrera, conseguiría estar al frente porque tiene ese tipo de talento natural”, dijo Brown a ESPN.

Además, no dudó en compararlo con el bicampeón del mundo, piloto de McLaren en 2007 y entre 2015 y 2018. “Creo que es tan bueno como cualquiera de la parrilla, y lo he sentido desde el primer día, cuando lo puse contra Fernando Alonso en las 24 Horas de Daytona, en un coche y un circuito desconocidos”, afirmó. “Creo que Fernando es tan bueno como cualquier piloto de Fórmula Uno que haya habido, y Lando le iguala, y dependiendo de la hora del día que fuera, puede que incluso le supere un poco, y viceversa. Se ve ese talento natural. Tienes algunos pilotos a los que pones en una situación única y no se ponen al día tan rápido”, prosiguió.

Norris, de 23 años, iniciará su quinto año con McLaren y compartirá garaje en 2023 con el australiano Oscar Piastri. El equipo ha conseguido mantener a Norris alejado de las garras de Red Bull, con quien ya había hablado en el pasado, y le ha renovado hasta 2025. “Quiere ganar carreras, estoy seguro de que sabe que puede vencer a George -Russell- y que ya lo ha hecho antes... y sale a ganar. Va a estar ansioso de que la gente con la que ha corrido no consiga muchas más victorias antes de que él empiece a conseguir las suyas”, señaló Brown.

McLaren acabó la pasada temporada en la quinta plaza del Mundial de Constructores tras un año en el que no lograron el objetivo de superar a Alpine en la clasificación y en el que apenas alcanzaron a sumar 159 puntos. La presentación del nuevo monoplaza, el MCL37, será el lunes 13 de febrero a partir de las 18:00. Esa misma semana se realizará también la presentación de Aston Martin y Ferrari entre otros. La primera carrera del Mundial se disputará en Bahréin el 5 de marzo y concluirá el 26 de noviembre en Abu Dhabi.