Alonso vivió en Interlagos la enésima decepción con Aston Martin

El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), que acabó decimocuarto el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Interlagos -donde festejó sus dos títulos (2005 y 2006)- que haber concluido en esa posición "es decepcionante, especialmente después del buen Sprint", que había completado el sábado y en el que finalizó sexto.

"No fue un buen día", manifestó el doble campeón mundial asturiano, en una interminable juventud a los 44 años y que cuenta 32 victorias en la categoría reina, en la que subió 106 veces al podio: nueve de ellas en el paulista Autódromo Jose Carlos Pace. "Asumimos el riesgo de salir con los neumáticos duros y, por desgracia, no funcionó", explicó, en el circuito de Interlagos, Alonso, que el sábado había avanzado en la general los dos puestos que perdió este domingo y ahora vuelve a ser duodécimo en el Mundial, con 40 puntos.

"Acabar decimocuarto es decepcionante; especialmente después de un buen sprint. La verdad es que no había muchas posibilidades, con el ritmo que teníamos; así que simplemente intentamos maximizar todo lo posible", indicó, tras la carrera de Brasil, el piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otras victorias, celebró dos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia). "Ahora nos centraremos en (el Gran Premio de) Las Vegas (EEUU, dentro de dos fines de semana) y pondremos el foco en terminar lo mejor posible la temporada en estas tres últimas carreras", añadió Alonso.

Carlos Sainz (Williams) tampoco vivió un gran fin de semana. El madrileño tuvo un toque con Lewis Hamilton (Ferrari) al comienzo del Gran Premio de São Paulo que le arrancó un trozo del alerón delantero y que ya condicionó el desarrollo de la carrera. "Yo iba por dentro, él me ha intentado pasar por fuera en la uno, me ha ido cerrando, cerrando, me ha estrangulado, me ha tocado el alerón delantero, imagino que se habrá quedado sin opciones", comentó Sainz.

El toque arrancó un trozo de alerón de su monoplaza, con lo que perdió carga delantera, restándole estabilidad. "Se me iba mucho de adelante. Si a eso sumas a un pit stop lento, empiezas a sumar muchos segundos", comentó el piloto madrileño, que terminó en el circuito brasileño en tecimotercera posición.