Aston Martín va con todo a por 2026 y ya ha contactado con este piloto: "Hay conversaciones..."

Con solo cuatro carreras por disputarse antes de echar el telón al mundial de Fórmula 1, los rumores comienzan a apoderarse del Gran Circo y la escudería de Fernando Alonso se ha convertido en la protagonista absoluta tras sus importantes movimientos en el mercado. La revolución de Aston Martin mantiene a todos en vilo y en el paddock aún esperan sorpresas.

El fichaje de Adrian Newey por Aston Martin es uno de los movimientos más ilusionantes de la Fórmula 1 en los últimos años y el principio del gran proyecto de los de Silvertone.

El objetivo de Lawrence Stroll es conformar el mejor equipo técnico del Gran Circo para lograr por fin tener un coche a la altura de sus aspiraciones. Y para elloya sumó al equipo a otros ingenieros de élite comoBob Bell, Andy Cowell o Enrico Cardille.

Un "dream team" de lujo

Luego llegarían Giles Wood, experto en simulación y Gioacchino 'Jack' Vino como jefe del área aerodinámica. Y hace unos días reforzaban su posición en el mercado con un nombre prestigioso: Marco Fainello. El ingeniero veronés regresa a la fórmula tras 13 años, aunque nunca ha perdido el contacto con el mundo de las carreras, centrándose en su especialidad: la simulación, un campo que ha cobrado cada vez más importancia para los equipos de Fórmula 1 desde la prohibición de los tests en pista.

Recomendado encarecidamente por Enrico Cardile, Fainello fue una figura clave en la época dorada de Michael Schumacher.

Pero en Silverstone aún quieren más y están dispuesto a poner la guinda al pastel con un piloto de altura pescando en las aguas revueltas de McLaren. Así lo asegura Ralf Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse. Según el comentarista, existe la sensación de que Piastri cuestiona la imparcialidad dentro del equipo y podría estar atento al mercado.

“Desde mi punto de vista, si un piloto ha perdido la confianza en el equipo, o viceversa, lo cual puede suceder, esa es una clara señal de que deben tomarse medidas, e incluso podría ser necesario abandonar el equipo”, dijo.

Conversaciones en marcha

Schumacher cree que Aston Martin podría ser un destino adecuado, citando un supuesto deseo de la escudería británica de cambiar su alineación.

“Los rumores en el paddock son claros: Aston Martin busca urgentemente un cambio en torno a 2026 o, a más tardar, después de 2026”, comenzó afirmando.

“Naturalmente, buscan dos pilotos fuertes. Un candidato es Oscar Piastri —puedo decir con bastante seguridad que esas conversaciones ya están en marcha— y, por supuesto, Charles Leclerc, si lo desea, es otra opción.

“Y quién sabe, quizá incluso intenten encontrar una manera de rescindir el contrato anticipadamente si hay un escudería alternativa para el año que viene. De lo contrario, simplemente no tiene sentido quedarse”, sentencia.