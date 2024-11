Aston Martin pide perdón a Fernando Alonso: "Tenemos que asumirlo..."

Los que Fernando Alonso vivió en el GP de Brasil fue un auténtico horror. El piloto español admitió que "en condiciones normales" sobre la pista del Autódromo José Carlos Pace, él "no hubiese acabado" la carrera larga de este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), debido a sus fuertes dolores en la espalda provocados por el rebote de su bólido. En la zona mixta del circuito, a la pregunta sobre qué tal estaba de su espalda, Alonso fue tajante: "Bueno, no ideal. La tenía mejor hace un par de horas", indicó tras acabar decimocuarto en el plato fuerte del fin de semana en Interlagos, durante la vigesimoprimera prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

"El día es igual para todos, no hemos hecho el trabajo nosotros, el coche en la segunda parte de carrera tenía mucho 'porpoising'. La verdad es que, en condiciones normales, no hubiese acabado. Pero había que hacerlo por los mecánicos, por mí también, que he sufrido un poco antes de llegar aquí, por la gente de Valencia, por mucha gente que está en peores situaciones que el rebote que tenía yo hoy", aludió a la trágica DANA.

Ahora, desde Aston Martin entonan el mea culpa tras las innumerables criticas del asturiano que carrera tras carrera ha dejado en evidencia las carencias del monoplaza. Al equipo británico, que en la temporada pasada fue uno de los más destacados en la parrilla, no le queda otra que asumir la debacle tras no sumar puntos en las tres últimas carreras carreras, siendo junto a Stake el único equipo en esa situación.

Mike Krack se ha disculpado con los pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, por su reciente caída, pero confía en que el equipo haya identificado las principales debilidades de su coche.

"Tenemos que asumir la responsabilidad"

Después de un buen comienzo de temporada, en el que el equipo consiguió seis podios en ocho carreras, las últimas actuaciones han mostrado un retroceso en su rendimiento. "Ha sido un triplete brutal (las antes referidas de Austin, México y Brasil) y sin puntos, algo que pasa factura al equipo que trabaja en pista y en la fábrica", afirmó antes de pedir perdón a sus pilotos.

"Tenemos que asumir la responsabilidad de no dar a Lance y Fernando el coche que se merecen. Están siendo muy pacientes, pero les estamos pidiendo demasiado en estos momentos", comentó Krack, reconociendo que el AMR24 no está al nivel de otros competidores.

Las tres últimas carreras de la temporada -Las Vegas, Losail y Yas Marina- tampoco parecen fáciles para Aston Martin. Ahora solo queda confiar en lo que puede hacer la escudería en 2025 con el nuevo túnel de viento, la llegada de Adrian Newey y una importante "operación limpieza" en la escudería.

"No descarto que haya novedades. Que ruede alguna cabeza. Porque ha llegado el momento de que se agite un poquito el árbol. Están absolutamente perdidos. Y me da la sensación que, con toda la inversión que está realizando Lawrence Stroll, necesita resultados. Y este año ha sido un drama. Está siendo un drama" afirmaba hace unos días Antonio Lobato. "Tienen un problema gravísimo de entendimiento del coche y de correlación de cosas que ven en el túnel del viento y lo que ocurre luego en la pista. Parece un atolladero del que va a ser muy difícil salir", sentenció.

¿Logrará la llegada de Adrian Newey revertir la situación?