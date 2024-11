Fernando Alonso: "He acabado por la gente de Valencia"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha admitido que "en condiciones normales" sobre la pista del Autódromo José Carlos Pace, él "no hubiese acabado" la carrera larga de este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), debido a sus fuertes dolores en la espalda provocados por el rebote de su bólido.

En la zona mixta del circuito, a la pregunta sobre qué tal estaba de su espalda, Alonso fue tajante: "Bueno, no ideal. La tenía mejor hace un par de horas", indicó tras acabar decimocuarto en el plato fuerte del fin de semana en Interlagos, durante la vigesimoprimera prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

"El día es igual para todos, no hemos hecho el trabajo nosotros, el coche en la segunda parte de carrera tenía mucho 'porpoising'. La verdad es que, en condiciones normales, no hubiese acabado. Pero había que hacerlo por los mecánicos, por mí también, que he sufrido un poco antes de llegar aquí, por la gente de Valencia, por mucha gente que está en peores situaciones que el rebote que tenía yo hoy", aludió a la trágica DANA.

"Teníamos un mejor coche esta mañana, luego hemos tenido que cambiar piezas del coche, ir a otros componentes con menos prestaciones y la carrera ya íbamos otra vez mal con diferentes suelos y algunas cosas que ya hemos identificado que van peor. Pero no teníamos repuestos de los buenos, así que éramos menos rápidos en carrera", lamentó el piloto asturiano.

"Luego hemos tenido problemas con los frenos, creo que Lance [Stroll] lo ha tenido en la 'formation lap', que se ha ido a la gravilla y yo lo he tenido en todas las resalidas donde todo el freno se iba a la parte trasera y era como tirar el freno a mano en las curvas. Así que no ha sido una carrera ideal en ese sentido, tenemos que mejorar para la siguiente", señaló al respecto.

"No tenemos tampoco los neumáticos para la categoría máxima del deporte. Cuando llueve un poco, siempre tenemos 'aquaplaning', siempre hay accidentes. Creo que Franco [Colapinto], incluso detrás del 'safety car' a veces no puede seguir ni al 'safety car'. Así que bueno, hay que mejorar eso", recalcó Alonso finalmente.