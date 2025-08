El aviso más cruel a Lewis Hamilton: "Debe abandonar la F-1 y descansar para siempre"

El británico Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo y actual piloto de Ferrari, se mostró muy disgustado tras caer eliminado en la Q2 del Gran Premio de Hungría y firmar una duodécima plaza que contrasta con la 'pole' conquistada por su compañero Charles Leclerc.

“Soy un completo inútil. El equipo no tiene ningún problema. Ya han visto que el coche está en la 'pole'. Así que quizá lo que necesitan es cambiar de piloto", aseveró.

"Soy un inútil"

Hamilton se mostró abatido tras admitir que estaba "bastante lejos" del ritmo. “Soy un inútil, un inútil absoluto”, recalcó a los periodistas tras la sesión clasificatoria, en declaraciones recogidas por la página oficial de F1. Posteriormente, ante las cámaras de F1 TV, Hamilton insistió: “Piloté fatal; es lo que hay”.

Una reflexión ante la que Bernie Ecclestone, de 94 años, que dirigió el 'gran circo' durante unos 40 años hasta 2017 lo tiene claro. En declaraciones al diario británico Daily Mail afirma que Hamilton debería poner fin a esta frustrante etapa y dar por terminada su carrera deportiva.

"Necesita un descanso definitivo"

"Lewis tiene mucho talento, lo tenía y probablemente todavía lo tiene pero, como les ocurre a muchos deportistas de élite, cuando llegan a la cima solo hay un camino, y no es el adecuado: es hacia abajo. Hamilton está cansado. Lleva haciendo lo mismo desde siempre. Necesita un descanso definitivo, un reinicio total para hacer algo completamente diferente" añadió.

De hecho el ex jefe de la F-1 considera que debería haberse retirado hace tiempo. "El tipo no es un tramposo. Pero se estaría engañando a sí mismo si continúa. Debería parar ya. Si yo estuviera detrás de él, negociaría inmediatamente con Ferrari y diría: 'Si tienen a alguien que pueda sustituir a Lewis, se hará a un lado'".

Hamilton no ha tenido el mejor comienzo en su contrato de tres años con Ferrari, que vale casi 70 millones de euros por temporada. Su compañero de equipo, Charles Leclerc, se clasificó en la pole en Hungría y superó a Hamilton en la clasificación diez veces, siendo el británico más rápido en sólo dos ocasiones.

Tampoco ha conseguido subir al podio en 14 intentos, y su único éxito esta temporada fue en China, cuando ganó la carrera al sprint. Ecclestone compartió la preocupación por Hamtilon y le aconsejó que se retirara para evitar el riesgo de las carreras y reclamara su contrato íntegro que asciende a más de 200 millones de euros.

"No quisiera que le pasara nada malo a Lewis. No está peleando por un campeonato mundial y está en una etapa de su vida en la que no valdría la pena pasar dos años postrado en cama con una fractura de espalda o cualquier otra cosa desagradable. Ya no necesita correr riesgos. Ha ganado siete títulos mundiales y con eso le basta", sentencia.