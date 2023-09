La contundente reflexión de Fernando Alonso sobre su etapa en Alpine

Fernando Alonso vive un momento complicado tras su noveno puesto en Monza. "Lo intuíamos. Nuestro coche tiene unas cualidades muy fuertes, pero también tiene alguna debilidad y lo descubrimos rápidamente a principio de año. Sabíamos que en algunos circuitos nos iba a tocar sufrir un poco más. Lo que intentamos es que en circuitos que nos van a ir un poco regular, como el caso de Cataluña, o como este fin de semana de Monza, no dejarlo pasar, no pasar página y pensar que los buenos resultados van a venir del cielo. Intentamos analizar cada fin de semana y disfrutar un poco del camino. Quizás es lo que más destaco de este año. Los podios los celebro como si fuesen victorias y cuando las cosas salen mal, sigo de cierta manera disfrutando del camino y del aprendizaje. Sobre todo en fin de semanas malos es donde más aprendo", añadió en la Cadena Ser.

"Estoy disfrutando estos dos años atrás. También en Alpine. Como digo, desde que volví a la Fórmula 1, esos dos años fuera donde corrí las 24 horas de Le Mans, Indy, el Dakar, son experiencias muy enriquecedoras a nivel humano y personal. Y también vi cosas en la F1, desde fuera, desde el sofá, que quizás no había visto desde el punto de vista del piloto. Los compromisos publicitarios, el himno, entrevistas. Son cosas que ahora abrazo con mucho más cariño de lo que hacía antes porque sé que son una parte importante del espectáculo. Cuando entro al paddock ahora me siento un privilegiado, de hacer lo que me gusta", comentó.

La declaración sobre Alpine sorprende a muchos fans, puesto que la escudería y el piloto protagonizaron varios encontronazos difíciles para ambos. Pero estas palabras del asturiano dan a entender que ya está todo olvidado.

"¿La 33? Diría que no es el objetivo de tengo que intentar ganarlo antes de retirarme porque puede que me retire sin haber conseguido la 33, pero al mismo tiempo desayuno cada día, como cada día, entreno cada día duermo cada día pensando en volver a ganar y en luchar por el mundial, sino, no lo haría. Tengo 42 años, he disfrutado de este deporte más de lo que nunca habría soñado y un poco si, entre comillas, sacrificas tu vida para este deporte y esta pasión que tenemos es porque crees en ti mismo, en el equipo, en que crees que puedes ganar, sino no lo harías. Entonces, sí, voy a intentarlo con todas mis fuerzas", alegó.