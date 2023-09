Alonso deja caer que la 33 podría llegar en Singapur

Fernando Alonso acabó noveno en Monza en una carrera difícil de explicar, donde Sainz fue tercero. El piloto asturiano va de más a menos, pero eso no tapa que el actual Mundial está siendo de notable. Su asignatura pendiente es ganar la carrera número 33, un número ya mediático a nivel internacional. "Seguramente ha sido la carrera más difícil y física que hemos hecho hasta ahora. El coche hoy era muy difícil de conducir, con 0 agarre. Tuvimos mucho menos estrés en Zandvoort, aunque parece mentira, con la lluvia y todo. En carreras como esa hay que sumar puntos igualmente. Aquí solo hay seis curvas. La mayoría de la pista es a fondo... y no hay mucho que hacer. Solo acelerar en las rectas. Hamilton se nos fue de los 5 segundos de penalización y perdimos 6 puntos con el que es lo que nos importa. También perdimos en constructores. No teníamos ritmo, no fuimos competitivos. Es uno de los factores en los que nos tenemos que centrar de cara al futuro", dijo.

"Habrá más citas donde podamos estar más cerca: Austin, México y quizás en Singapur dentro de dos semanas...", afirma. Alonso ya ha triunfado con anterioridad en Singapur, sin ir más lejos en 2008 con Renault . "Trabajaremos duro para volver a estar en una posición más competitiva en Singapur. Siempre supimos que Monza no sería una pista especialmente buena para nosotros y tenemos que aprovechar las lecciones de hoy en el AMR24", afirmó Mike Krack, el director de Aston Martin.

"Soy positivo, los rivales cambian en cada fin de semana... En Zandvoort era Alpine, aquí en Monza, Ferrari mete todo lo que puede, incluidos los motores. Veremos si en Singapur podemos recuperar puntos", dijo Alonso.

Por su parte, Tom McCullough, una de las personas más fuertes en Aston Martin también se mostró contundente. "Le observábamos cuando estaba en Alpine y obviamente lo conocemos desde hace años, habiendo estado en el paddock. Escuchas sus comunicaciones por radio. Obviamente, está en un nivel muy alto y es bastante impresionante como piloto. Y, al trabajar con el, es casi el doble de lo que esperaba. Está muy motivado. Es muy trabajador, su preparación, sus preguntas. Él también sabe hacer las preguntas correctas. A menudo digo que los pilotos son uno de los mejores sensores del coche. Y claramente es de esos. Tienes todos tus datos, estás tratando de correlacionar, desarrollar, trabajar duro para comprender el mundo tan complejo en el que vivimos, si piensas en los neumáticos, la aerodinámica, todo lo demás que está sucediendo, y él tiene la capacidad para entender eso de verdad y ayudarte", zanjó.